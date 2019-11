Wasser aus alten Brunnen in den Schkölener Teich gepumpt

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schkölen war die Nacht zum Sonnabend kurz. Schon um sechs Uhr am Morgen rückten sie zum Teich an der Wasserburg und zu einem alten Brunnen aus dem Jahr 1890 am ehemaligen Dichtungswerk aus. Ein Dutzend Kameraden waren im Einsatz, um eine 500 Meter lange Wasserstrecke vom Brunnen bis zur Wasserburg aufzubauen, um den nahezu wasserlosen Wal an der Wasserburg zu befüllen.

Etwa eine Million Liter Wasser bis etwa 14 Uhr

„Gegen 6.45 Uhr stand die Strecke und die ersten Liter konnten in den Wal gepumpt werden“, informiert Kreisbrandmeister Egbert Matz, zuständig für die Aus- und Weiterbildung im Kreis. 800 Liter in der Minute flossen über Stunden in den Teich an der Wasserburg. Am späten Vormittag war der Teich schon gut befüllt. „Etwa eine Million Liter werden wir wohl bis gegen 14 Uhr erreichen. Der Teich fasst in etwa zweieinhalb Millionen Wasser, aber ganz befüllen werden wir ihn erst einmal nicht, weil wir noch nicht genau wissen, ob der Wasserstand erhalten bleibt oder wieder versickert“, so Egbert Matz.

Schon im April hatten sie zum ersten Mal feststellen müssen, dass das Wasser aus dem Teich vor der Wasserburg, dem sogenannten Wal, rapide abnimmt, erläuterte Schkölens Bürgermeister Matthias Darnstädt.

Zudem sei der Zufluss aus den Quellen in der Burgstraße und aus dem Bereich Rittergut stark zurückgegangen. Dass das wenige Wasser im Teich weiter versickerte, konnte nicht durch Verdunstung aufgrund starker Sonneneinstrahlung erklärt werden. Die gab es zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht.

Ein Versuch, den Teich im Juli aus dem öffentlichen Netz zu befüllen, habe sich im Nachgang als erfolglos erwiesen. „Also musste die Ursache dafür irgendwo im oder am Teich an einer undichten Stellen liegen“, blickte Matthias Darnstädt zurück.

Ende September, der Teich war nahezu wasserlos, seien Instandsetzungsmaßnahem ausgeführt worden. Verfügungsarbeiten an der Teichmauer seien getätigt und auch der Mönch, der sogenannte Überlauf, sei erneuert und abgedichtet worden, erzählte der Bürgermeister.

Gegen Mittag am Sonnabend wechselten die Kameraden um Wehrführer Mario Rechenberger am alten Brunnen die Feuerwehrlöschpumpe. „Seit heute Morgen ist die Pumpe schon im Einsatz. Wir wollen auch unsere zweite Pumpe mal testen“, begründet der Wehrführer den Wechsel.

Ein Milchtest soll Aufschluss bringen

Ohnehin sei der Einsatz am Sonnabend auch ein Test für das Schlauchmaterial, um zu sehen, ob sie alle dicht seien. Im Ernstfall sei ein komplikationsloser Löschangriff wichtig, meinte Mario Rechenberger. Übrigens, so der Wehrführer, haben sich auch Schkölener für die Aktion interessiert und wollten wissen, was sie hier tun, erzählte er. „Vom Haarstudio Töpfer-Krahl haben wir sogar Kaffee bekommen“, freute er sich. Während Bürgermeister Matthias Darnstädt den Pumpenwechsel beobachtete, sagte er, dass sich die Stadt für die Nutzung des Brunnens bedanke. „Das Areal am alten Dichtungswerk gehört Paulus Nettelnstroth, der uns die Entnahme ermöglicht hat.“

Wie der Bürgermeister informierte, sollte noch am Sonnabend, wenn das Teichwasser nach dem Befüllen nahezu bewegungslos ist, Milch in den Teich gegossen werden. „Den Tipp hat uns ein Prüfingenieur gegeben. Aufgrund der Verfärbung könnten wir sehen, wohin sich die Flüssigkeit bewegt und wahrscheinlich sehen, wo sich die undichte Stelle befindet“, erhoffte sich Schkölens Bürgermeister Matthias Darnstädt eine Lösung. „Am besten aber wäre, wenn sich die Flüssigkeit so gut wie gar nicht irgendwo hinbewegt. Dann hätten wir den Wal wahrscheinlich endlich dicht bekommen“, ergänzte er.

Der Teich an der Schkölener Wasserburg diene der Feuerwehr als wichtige Wasserreserve, um im Einsatzfall rasch über genügend Löschwasser verfügen zu können, ohne erst eine längere Wasserstrecke aufbauen zu müssen, erklärte Markus Matz warum ein gut gefüllter Teich wichtig sei.