Wasser Marsch! Nachbarin schüttet Eimer vor 25-Jähriger im Saale-Holzland-Kreis aus

Alles Gute kommt ja bekanntlich von oben. Jedoch nicht immer so, wie man sich das vorstellt.

In Crossen an der Elster wurde die Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit gerufen. Wegen diverser Ungereimtheiten in der Vergangenheit hat eine 63-Jährige nun am Sonntagabend einen Eimer Wasser unmittelbar vor die Füße einer 25-Jährigen ausgeschüttet, als diese gerade mit ihrem Hund auf dem Heimweg war.

Was diesmal der Auslöser war, konnte nicht ermittelt werden. Lediglich ein paar Wassertropfen haben die junge Frau und ihren Hund benetzt, sodass keine gesundheitliche Gefährdung zu befürchten war.

In Oberweißbach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist Samstagmorgen ein Streit unter Nachbarn völlig eskaliert: Ein 58-Jähriger bat einen 51-Jährigen, seinen Wagen wegzufahren, weil er Schnee schieben wolle. Dieser schlug ihn plötzlich zu Boden.

