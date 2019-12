Weihnachtsmannwetten in Hermsdorf und Eisenberg gewonnen

„Herr Hofmann, es ist soweit!“, sagte Dagmar Zipfel, die Geschäftsleiterin des Rewe-Marktes im Brückencenter in Hermsdorf, durchs Mikrofon. Sie hatte gewettet, dass es Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) nicht schafft 50 kostümierte Weihnachtsmänner in der Einkaufspassage zu versammeln, die alle gemeinsam ein Weihnachtslied singen. Sollte es ihm doch gelingen, versprach Dagmar Zipfel eine Spende von 500 Euro.

Am Sonnabendvormittag ist die Wette nun ausgetragen worden. Der Bürgermeister und seine Weihnachtsmänner kamen vor dem Markt im Brückencenter zusammen und Katrin Geppert aus Eisenberg, die als Weihnachtsengel auf Stelzen den besten Überblick hatte, zählte durch. „Eins, zwei, drei, … 48, 49, 50! – und noch Bonusweihnachtsmänner“, konnte sie verkünden. Das Publikum applaudierte, Geppert zählte weiter und kam schließlich auf „etwa 65“ Kostümierte. Sie alle stimmten mit „O Tannenbaum“ eines der bekanntesten Weihnachtslieder an –die Wette galt damit als erfüllt.

Geld für soziale Einrichtungen und Vereine von Hermsdorf

Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) hat die Weihnachtsmann-Wette gegen Dagmar Zipfel (2. von links), Leiterin des Rewe-Marktes im Brückencenter Hermsdorf, gewonnen. Foto: Ute Flamich

„Vom Handballer bis zum Landtagsabgeordneten hatten wir heute jeden dabei“, sagte Hermsdorfs Bürgermeister und bedankte sich bei Dagmar Zipfel für die Spende. Das Geld soll an soziale Einrichtungen und Vereine der Stadt weitergegeben werden. Für das nächste Jahr wünschte sich Hofmann, dass sich mehr Kinder aus den Kindertagesstätten und Schulen von Hermsdorf an der Erfüllung der Wette beteiligen. „Bleiben Sie dem Markt treu“, sagte der Bürgermeister zum Publikum gerichtet. Bei Dagmar Zipfel bedankte er sich herzlich für die „vielen Jahre der treuen Zusammenarbeit.“

Was nach Abschied klingt, das ist auch einer. Nach 30 Jahren bei Rewe, davon mehr als 26 als selbstständige Marktleiterin, verabschiedet sich Dagmar Zipfel zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand. Die öffentlichkeitswirksame Weihnachtsmann-Wette nutzte die 65-Jährige, um ganz offiziell den Staffelstab an Frank Möllhoff zu übergeben. Ab Januar 2020 ist der 37-Jährige neuer Inhaber des Rewe-Marktes im Brückencenter.

Neuer Marktleiter Frank Möllhoff vorgestellt

Frank Möllhoff ist der neue Leiter des Rewe-Marktes im Brückencenter in Hermsdorf (ab Januar 2020). Foto: Privat

Frank Möllhoff wurde in Bad Frankenhausen geboren und absolvierte sein Abitur an der Klosterschule Roßleben. Nach dem Zivildienst ließ er sich bei Rewe zum Handelsfachwirt ausbilden. Es folgte ein Betriebswirtschaftsstudium in Jena. Drei Jahre verbrachte der Thüringer später in Salzburg, bevor er 2015 zurück in den Freistaat kam. Über mehrere Stationen, unter anderem als Getränkemarktleiter in Weimar und als Marktleiter in Arnstadt, führte ihn sein Weg nach Hermsdorf. Auch privat hat sich Frank Möllhoff für die Kleinstadt im Thüringer Holzland entschieden. Seit November ist ein Wohnsitz angemeldet. „Ich wünsche mir, dass ich den Markt so fortführen kann, wie er bisher gelaufen ist. Ich trete in sehr große Fußstapfen. Der Rewe-Markt im Brückencenter ist mit 93 Prozent mit Abstand der Markt mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Ich freue mich, dass ich diesen übernehmen kann.“ Möllhoff informierte, dass das Team dasselbe bleibe wie bisher, bis auf die Mitarbeiter, die in Rente gehen. Neueinstellungen seien deshalb auch geplant.

Für Dagmar Zipfel war die Veranstaltung sichtlich emotional. Viel Dank, Lob und Anerkennung, vor allem auch für ihr soziales Engagement über all die Jahre für die Stadt, sind der Ottendorferin ausgesprochen worden. „Ich gehe mit gemischten Gefühlen. Ich freue mich auf das, was kommt. Darauf, mehr Zeit für meinen Mann und die Familie, meine zwei Kinder und fünf Enkelkinder zu haben. Ich möchte ein bisschen mehr Sport treiben und gesünder leben. Auf der anderen Seite wird mir einfach alles an meiner Arbeit fehlen. Vor allem natürlich mein gesamtes Team. Nur mit einer ordentlichen Truppe wie dieser kann es so gut klappen, wie es bei uns funktioniert hat.“

Die Veranstaltung in Hermsdorf ist musikalisch vom „Fleck-Sauer-Ensemble“ und der Bläserklasse des Hermsdorfer Gymnasiums unter der Leitung von Dennis Riedel begleitet worden.

Weit mehr als 100 Weihnachtsmänner, -frauen und -kinder waren in Eisenberg vor Ort

In Eisenberg kamen knapp 100 Weihnachtsmänner, -frauen und -kinder zusammen. Foto: Knut Meenzen

In Eisenberg stand am Sonnabend ebenfalls eine Weihnachtswette mit dem Rewe-Einkaufsmarkt in der Jenaer Straße an. Knapp 100 Weihnachtsmänner, -frauen und -kinder – Vorgabe waren 50 – seien vor Ort gewesen, um gemeinsam zu singen, sagte Marktleiterin Sandra Eisenmenger. „Das ist eine schöne Aktion. Ich finde es überwältigend zu sehen, wie viele Leute doch immer zusammenkommen. Ein Weihnachtsmann kam sogar mit dem Traktor und einem Sack voller Süßigkeiten für die Kinder“, sagte sie, die ab Januar 2020 den Markt als selbstständige Kauffrau leiten wird. Die 500-Euro-Spende kommt der Grundschule Königshofen zugute, die damit ein Zirkusprojekt durchführen möchte. „Wir als Förderverein freuen uns sehr, dass wir dank vieler Eltern und Kinder unserer Schule, aber auch dank vieler Eisenberger, die Wette gewinnen konnten“, sagte Knut Meenzen vom Schulförderverein der Grundschule „Heinrich Heine“ in Königshofen.

Auch Steffen und Romy Draht aus Buchheim und ihre jüngste Tochter Katharina beteiligten sich an der Aktion. „Weil unsere große Tochter Valentina die 2. Klasse der Grundschule in Königshofen besucht und weil die öffentliche Hand finanziell ein bisschen knapp bemessen ist“, sagte Mama Romy Draht. Von einer Gemeindearbeiterin aus Königshofen hatten sie spontan ihre schönen Weihnachtsmannkostüme zur Verfügung gestellt bekommen.