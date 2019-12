Ein Archivbild vom Weihnachtsmarkt 2018 an der Regelschule. Auch in diesem Jahr wird zur traditionellen Veranstaltung nach Hermsdorf eingeladen.

Hermsdorf. Zum Weihnachtsmarkt und Weihnachtskonzert laden die Schüler und Lehrer der Hermsdorfer Regelschule am 12. Dezember in ihr Schulhaus ein.

Weihnachtsmarkt ohne Plastiktassen an Hermsdorfer Schule

„Alle Jahre wieder“ - aber alle Jahre wieder mit viel Freude - bereiten die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern das traditionelle Weihnachtskonzert vor. Mit Fleiß und Ausdauer werden Lieder einstudiert und Theatertexte gepaukt. Die Schülerband probt regelmäßig und die „jungen Techniker“ sorgen bereits im Vorfeld dafür, dass jedes Headset, also jeder Kopfhörer mit Mikrofon, sitzt. In diesem Jahr wird das Konzert eine Überraschung enthalten, die nicht einmal der Schulleiter kennt.

Selbstgemalte Einladung eines Schülers. Foto: Regelschule

Auch der Weihnachtsmarkt vor dem Konzert, für den um 16.30 Uhr die Pforten geöffnet werden, ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Dafür haben die Schüler gemeinsam mit den Lehrern und Eltern Stände vorbereitet. Neben selbst gebastelten Geschenken und Dekorationsartikeln für das Fest gibt es natürlich auch kulinarische Leckereien.

Den beliebten Glühwein und Eierpunsch sowie alle anderen Getränke werden die Schüler erstmals nicht in Plastikbechern, sondern in Porzellantassen, verkaufen. Theresa Carnarius, Klassenlehrerin der 5c und Fachlehrerin für Deutsch und Religion, hatte die umweltfreundliche Idee eingebracht. Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Kollegen wird dieser Gedanke nun in die Realität umgesetzt – mit Henkeltassen aus der Porzellanfabrik Kahla.

Für die weihnachtliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt wird erstmalig das Jugendblasorchester Hermsdorf sorgen. Im Orchester spielen Schüler auch Schüler der Hermsdorfer Regelschule mit. Wie in jedem Jahr so werden auch dieses Mal wieder Bläser der Freien Evangelischen das Konzert musikalisch unterstützen.

Konzertbeginn ist 18.15 Uhr. Die Karten für das Weihnachtskonzert sind bereits ausverkauft.