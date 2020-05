Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiterer Todesfall mit Coronavirus im Saale-Holzland

Der Mann wurde in einer Klinik außerhalb des Kreises behandelt und sei an den Folgen seiner Vorerkrankung gestorben. Jedoch gibt es auch eine gute Nachricht. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveblog.

Da er laut Landratsamt positiv auf Corona getestet wurde, gehe er nun als zweiter Todesfall in die Corona-Statistik des Kreises ein. Landrat Andreas Heller spricht den Angehörigen sein Beileid aus.

Die Zahl der Infizierten liegt mit Stand Dienstagnachmittag weiter bei 59, wovon als 55 genesen gelten.