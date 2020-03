Wie die VG Hermsdorf ältere Einwohner unterstützt

In einer für alle schwierigen Zeit sei es wichtig, die älteren Einwohner in der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf nicht alleine zu lassen. Zur VG gehören neben der Holzlandstadt die Orte St. Gangloff, Reichenbach, Mörsdorf und Schleifreisen. „Weil auf Grund der Corona-Krise insbesondere die ältere Generation von Einschränkungen im öffentlichen Leben betroffen ist, haben wir eine Idee von Annett Bräutigam aus Hermsdorf und Marlis Stäps aus St. Gangloff aufgegriffen, um älteren Menschen ganz praktische Hilfe anzubieten“, berichtet Constance Möbius, Vorsitzende der Hermsdorfer Verwaltungsgemeinschaft. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Dabei gehe es konkret um die Erledigung von Lebensmittel-Einkäufen, die Übernahme von Post- und Apothekengängen, aber auch um vermeintliche Kleinigkeiten, wie die Müll-Entsorgung oder regelmäßiges Gassi-Gehen mit den Vierbeinern, skizziert sie die Hilfsangebote. „Wir wollen einfach helfen, wo Hilfe notwendig ist, und den älteren Leute das Gefühl vermitteln, dass sie nicht allein gelassen werden. Gern stehen wir auch für ein Gespräch per Telefon zur Verfügung, um zum Beispiel allein lebende Seniorinnen und Senioren ein Stück Einsamkeit zu nehmen und somit soziale Kontakte zu ermöglichen“, ergänzt sie.

Tolle Idee verdient Unterstützung

Ein Koordinierungsstab, bestehend aus Mitarbeitern der Verwaltungsgemeinschaft, werde die Anfragen für Hilfen aufnehmen und organisieren. Seit drei Wochen sei der Stab, der sich täglich treffe, um auf aktuelle Anforderungen reagieren zu können, bereits aktiv, so Möbius. „Die Initiative der beiden Frauen fanden wir ganz toll und wollen sie daher nach Kräften unterstützen.“ Ein Lob hat die Vorsitzende zugleich für die Verwaltungsmitarbeiter parat. Sie ziehen alle mit und bringen ebenso vielfältige Ideen ein, um die schwierige Phase gut meistern zu können, erzählt sie.

Das Hilfsangebot, das die Verwaltungsgemeinschaft unter das Motto „Corona-Krise - Die VG hilft“ gestellt hat, ist ab sofort nutzbar. Voraussichtlich erst einmal bis zum 20. April wolle man das Angebot aufrecht erhalten. Danach entscheide man je nach aktueller Situation, ob man die Aktion weiter führen werde, schaut Möbius voraus.

Zu finden sei das Kontaktformular auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf unter www.vg-hermsdorf.de im Internet. Weil die ältere Generation nicht generell über einen Internetzugriff verfüge, wolle man in der Holzlandstadt Formulare in den Hauseingängen aber auch in Schaukästen der Stadt anbringen. Dazu stehe man mit den Vermietern in Kontakt, um das zu organisieren. „Wer Kopien von den Formularen machen möchte, um sie in seinem Wohngebiet zu verteilen, kann das gern tun“, würde sich Constance Möbius freuen.

In den Orten der VG kümmern sich die Bürgermeister der Gemeinden um das Verteilen der Formulare. „Sie wissen am besten, wo Hilfe am nötigsten ist“, ergänzt sie.

15 Freiwillige gibt es schon

Zwar ist das Hilfsangebot für die ältere Generation noch ganz frisch. Dennoch könne die Verwaltungsgemeinschaft bereits jetzt über 15 Helfer verfügen, die die verschiedenen Aufgaben übernehmen wollen. „Das ist ganz toll, und wir freuen uns über so viel Engagement. Unter den Freiwilligen sind zahlreiche junge Leute. Ein tolles Zeichen für Solidarität“, freut sich die Verwaltungschefin. Weitere Helfer seien natürlich willkommen, ergänzt sie.

Übrigens: Alle ehrenamtlichen Helfer weisen sich mit einem von der VG Hermsdorf gesiegelten Schreiben in Verbindung mit dem Personalausweis aus. „Wer so ein Schreiben von der VG nicht vorweisen kann, ist kein registrierter Helfer“, macht Constance Möbius auf einen zu beachtenden Umstand aufmerksam.

Wer Hilfe in Anspruch nehmen will, findet telefonisch Ansprechpartner unter 036601/ 57 718 oder 57 723 oder 57 735; Wer helfen möchte, informiert sich auf der Homepage der VG: www.vg-hermsdorf.de oder wählt eine der oben genannten Telefonnummern.