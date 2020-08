Kollegen der Polizeiinspektion Saale-Holzland haben am frühen Abend die Skulptur mit einer Tüte zugehangen und die Skulptur mit einem Polizei-Absperrband versehen.

Wieder Beschädigung einer Skulptur in Stadtroda

Auf dem öffentlich zugänglichen Skulpturenweg in Stadtroda wurde am Mittwoch oder am Donnerstag eine Sandstein-Skulptur vom Künstler Jürgen Ehrhardt aus Quirla mit schwarzer Farbe beschmiert. Dabei handelt es sich zweifelsfrei um die Nachbildung des Hitler-Bartes und des Hitler-Scheitels. Kollegen der Polizeiinspektion Saale-Holzland haben am frühen Abend die Skulptur mit einer Tüte zugehangen und die Skulptur mit einem Polizei-Absperrband versehen.

Auf dem öffentlich zugänglichen Skulpturenweg in Stadtroda wurde eine Sandstein-Skulptur von Jürgen Ehrhardt mit schwarzer Farbe beschmiert. Foto: Jens Henning

Die Skulptur trägt den Titel „Gelassenheit“. Sie wurde im vergangenen Jahr von der Stadt Stadtroda nach den Stadtrodaer Kunsttagen angekauft.

Mitte Mai gab es schon einmal eine böse Überraschung: Damals hatten Unbekannte die Skulptur aus der Verankerung gerissen. Danach hatten die Täter eine leere Schnapsflasche auf den Sockel gestellt.

