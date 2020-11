Eine Weihnachtsausstellung ist im Heimatmuseum „Altes Sudhaus" in Bad Klosterlausnitz zu sehen. Die unzähligen Advents- und Weihnachtsdekorationen haben die Frauen der „Sparte Frau Creativ“, hier die Leiterin Petra Gerhardt, mit vielen kreativen Ideen angefertigt.

Bad Klosterlausnitz. In der musealen Einrichtung im Kurort stellt die „Sparte Frau Creativ“ unzählige Advents- und Weihnachtsdekorationen vor.

Weil es in diesem Jahr keine Ausstellung der als bastelfreudig und kreativ bekannten Frauen der „Sparte Frau Creativ“ in der Festscheune im Kurort geben werde, bieten diese eine Ausstellung mit ihren weihnachtlichen Dekorationen im Heimatmuseum an, informiert Petra Gerhardt.