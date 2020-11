Wo zwei Männer bei Schöngleina freundlich grüßen

Stumm stehen sie da! Dennoch grüßen sie mit ihren freundlichen Gesichtern und der stattlichen Größe Verkehrsteilnehmer und Fußgänger: die zwei Strohballenfiguren auf dem Feld am Ortsausgang Schöngleina in Richtung Bad Klosterlausnitz. Passend zur Jahreszeit sind es Schnee- und Weihnachtsmann.

„Da Weihnachten in diesem Jahr anders sein wird, möchten wir auf diesem Weg allen Vorbeikommenden eine kleine Freude in dieser außergewöhnlichen Zeit bereiten“, sagt Steffen Goldbergk. Gemeinsam mit seiner Frau Peggy und den Kindern Isabell (17), Lena (16) und Anton (9) hat der Schöngleinaer die Figuren gestaltet.

So sahen die Strohballen noch bis vor Kurzem aus. Aufgrund von Vandalismus sind Schwein, Schaf und Co. zuletzt nicht mehr dazugestellt worden. Foto: Steffen Goldbergk

Tatsächlich haben die beiden Figuren, die aus je zwei Strohballen bestehen, bereits im Frühjahr dieses Jahres ihren Platz auf dem Feld erhalten. Damals aber war der Schneemann noch eine Bäuerin und der Weihnachtsmann ein Bauer. Sie standen auch nicht allein auf weiter Flur, sondern waren von einer lustigen, hölzernen Tierschar mit Schwein, Kuh, Schaf, Hahn und Henne umgeben.

„Bei einem Familienausflug habe ich vor einer Gaststätte in Bucha am Stausee Hohenwarte so eine Bauern-Strohfigur gesehen. Da stand für mich fest, dass ich das in ähnlicher Form nachbauen werde“, sagt Steffen Goldbergk.

Figuren wurden zerstört – und wieder aufgebaut

Und so tat der 48-Jährige es auch. Die Leute seien begeistert gewesen. Vandalismus aber blieb nicht aus. Zweimal sei das Ensemble zerstört, seien die Strohrollen umgeschmissen und die Figuren kaputtgemacht worden. Traurig seien sie darüber gewesen, wollten sich aber nicht entmutigen lassen. Der stroherne Bauer und seine Bäuerin wurden wieder zurechtgerückt. Nur ihr hölzernes Vieh kam nicht mehr mit aufs Feld. Stattdessen zieren sie nun das Scheunentor der Goldbergks.

„Weil danach Ruhe herrschte und sich niemand mehr an den Figuren vergriff, reifte bei mir die Idee, sie stehenzulassen und für Weihnachten umzukleiden“, sagt der Familienvater. Am 15. November war es soweit. Alle notwendigen Utensilien waren besorgt und schon in aller Frühe legte die Familie los, um Bauer und Bäuerin umzukleiden.

Schnee- und Weihnachtsmann bekamen Augen aus Sperrholz. Ihre Nasen sind bemaltes Styropor. Die spitze Weihnachtsmannmütze verdankt ihre Form einer Holzkonstruktion. „Der Rest besteht aus Decken. Beim Bart des Weihnachtsmannes wussten wir anfangs nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Weil Schafswolle, wenn sie nass wird, wahrscheinlich runterhängen würde, haben wir uns auch beim weißen Bart für eine Decke entschieden“, so Steffen Goldbergk.

Gegen 15.30 Uhr war es schließlich geschafft. „Nur eine Kleinigkeit müssen wir noch erledigen: Den schwarzen Gürtel des Weihnachtsmannes ein bisschen annähen“, sagt er.

Nicht lange nach Silvester sollen Weihnachts- und Schneemann wieder in Bauer und Bäuerin zurückverwandelt werden – zumindest bis vorm Osterfest. Dann nämlich könnten sie wieder in ein neues Kleid schlüpfen. Ideen dafür haben Steffen Goldbergk und seine Familie schon.