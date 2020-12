Wolfersdorf zieht positive Badesaison-Bilanz

Eine dünne Eisschicht liegt auf der Wasseroberfläche des Waldbades „Herzog Ernst“ in Wolfersdorf, das in einen Dornröschenschlaf versunken scheint. Das berühmte Eisbaden am Sonntag findet wegen der derzeitigen Corona-Einschränkungen nicht statt, Bürgermeister Dieter Hoog und Wolfgang Priebs, Vorsitzender des Waldbad-Fördervereins, blicken dennoch zufrieden auf die Waldbad-Anlage.

Mit gutem Grund. Entgegen allen Befürchtungen und trotz der umfangreichen Corona-Hygienevorschriften konnten in diesem Jahr in einer deutlich verkürzten Badesaison rund 10.000 Besucher gezählt werden. Und nicht nur das: Weil die Gemeinde und der Förderverein sich darauf verständigt hatten, wegen der erhöhten Aufwendungen wegen Corona die Eintrittspreise um einen Euro anzuheben und aus anderen Gründen schloss man die Badesaison in 2020 erstmals mit einer schwarzen Null ab. „Neben dem Eintrittspreis hat sich auch die kürzere Badesaison positiv auf die Bilanz ausgewirkt“, sagt Bürgermeister Hoog. So habe man geringere Personalkosten und Betriebskosten verbucht. Neue Photovoltaikanlage und Umwälzpumpen-Steuerung haben Stromkosten reduziert Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Betriebskosten aber auch dank der getätigten Investitionen gesunken. 120.000 Euro wurden über ein von der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) gefördertes Projekt unter anderem in die Errichtung einer Photovoltaikanlage und die Installation einer neuen Umwälzpumpen-Steuerung investiert. „Die Pumpen und die Photovoltaikanlage haben zu einer Reduzierung der Stromkosten beigetragen“, sagt Priebs. Der Fördervereinschef sieht aber auch in dem guten Zusammenspiel zwischen Gemeinde und dem 88 Mitglieder zählenden Förderverein einen wesentlichen Grund, warum das Bad immer wirtschaftlicher betrieben werden kann. „Wir haben uns zusammengerauft und ziehen an einem Strang. Das fördert, dass man ungenutzte Potenziale entdeckt.“ „Die finanzielle Lage des Bades ist nicht schlecht“, lautet auch das Resümee von Bürgermeister Dieter Hoog, der insbesondere Volker Sesselmann und den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes des Saale-Holzland-Kreises dankte, dass mit deren gemeinsam erarbeitetem Hygienekonzept die Basis für eine erfolgreiche Saison 2020 im Waldbad gelegt werden konnte.