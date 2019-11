Wolfgang Fiedler - ein Leben für die Politik

Tröbnitz. 30 Jahre lang gehörte der CDU-Mann aus Tröbnitz dem Thüringer Landtag an, nun wagt er die ersten Schritte in eine ihm völlig neue Welt.

Wolfgang Fiedler hat sie alle überlebt: die dutzenden Minister, die Chefs verschiedener Parteien, die kamen und gingen, die Macher und auch die Wichtigtuer, die seit 1990 die Geschicke des wiedergegründeten Freistaates Thüringen lenken. Er sah 12 Innenminister kommen und gehen, überstand Intrigen, politische Rückschläge und errang sechs Mal in Folge bei Landtagswahlen für die CDU in seinem Wahlbezirk das Direktmandat. Nun, mit der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtages in dieser Woche endete für den Parteisoldaten, der nie mit seiner Meinung auch in seiner Partei hinter dem Berg hielt, seine eigene politische Laufbahn. Fiedler wollte es so: Bis zum Schluss hielt er alle Fäden in der Hand und bestimmte selbst, wann er die politische Bühne verlässt.