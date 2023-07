Frau seit 33 Jahren vermisst: Zahlreiche Hinweise zum Hermsdorfer Vermisstenfall bei „Aktenzeichen XY“

Hermsdorf. Am Mittwoch, 26. Juli, wurde der Fall Ines Heider in der ZDF-Sendereihe "Aktenzeichen XY" aufgegriffen. Die Kripo Jena bewertet nun die eingegangenen Hinweise.

Seit 33 Jahren wird Ines Heider aus Hermsdorf vermisst. Nachdem die Polizei damals angenommen hatte, die fast 28-Jährige sei in „den Westen“ gegangen, wird inzwischen von einem Tötungsdelikt ausgegangen. In dieser Woche wurde der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ ausführlich geschildert. Während der Sendung gingen bereits zahlreiche telefonische Hinweise bei der Kripo Jena ein, wie Pressesprecher Daniel Müller am Freitag auf Nachfrage mitteilt.

Zwanzig Minuten dauert der Beitrag am Mittwochabend im ZDF. Zunächst wird der Fall mit Schauspielern und Erzählstimme nachgestellt. Zu sehen sind die rekonstruierten letzten Stunden im Leben von Ines Heider, bevor sie am 4. Januar 1990 spurlos verschwand. Es war am Tag vor ihrem 28. Geburtstag, morgens hatte sie noch bei den Eltern gefrühstückt, als ihr Ex-Freund klingelte und Klamotten aus seiner Wohnung zurückbringen wollte. Gemeinsam mit ihm fuhr Ines Heider in ihre Wohnung im Hermsdorfer Käthe-Kollwitz-Platz, um die Sachen abzulegen. Eine Zeugin habe die beiden an dem Tag von ihrer Wohnung wieder wegfahren sehen, so der letzte Hinweis.

Am Hermsdorfer Käthe-Kollwitz-Platz soll die seit über 30 Jahren vermisste Ines Heider zuletzt gewohnt haben. So sieht die Straße heute aus. Foto: Luise Giggel / Funke Medien Thüringen

Funde sind noch nach Jahrzehnten möglich

Ihr Ex-Freund will sie laut ZDF-Bericht mittags in ihrer Wohnung zuletzt gesehen haben, nachdem die beiden weitere Sachen aus seiner Wohnung geholt hatten. Demnach sei auch verabredet gewesen, dass er den gemeinsamen zweieinhalbjährigen Sohn aus der Kita abholt und am nächsten Morgen dort hinbringt. Ines Heider selbst habe ihn an ihrem Geburtstag abholen wollen – was jedoch nicht geschah. Ihre Geburtstagsgäste sowie ihr neuer Freund stehen ebenfalls vergeblich vor ihrer Tür. Die Eltern schauen schließlich nach und finden nur vorbereitete Backutensilien in der Küche sowie die abgelegten Klamotten aus der Wohnung des Ex-Freundes vor. Es scheint, als sei Ines Heider an ihrem Geburtstag nicht zuhause gewesen.

Nach dem eingespielten Beitrag erklärt der Jenaer Kriminalhauptkommissar Tilo Marckwardt dem Moderator Rudi Cerne, dass die Kriminalpolizei inzwischen von einem Tötungsdelikt ausgehe. Man könne mittlerweile ausschließen, dass die damals fast 28-jährige Hermsdorferin in den Westen gegangen sei. Trotz der vergangenen 33 Jahre seit ihrem Verschwinden sei es heute nicht aussichtslos, Überreste eines toten Körpers zu finden. So habe man in den vergangenen Monaten mit Bodenradaren und speziell ausgebildeten „cadaver dogs“, die noch sensiblere Nasen besitzen als übliche Leichenspürhunde, Gebiete in Hermsdorf und Umgebung sowie Dresden abgesucht.

Wer kennt den hellen Dacia 1310?

Die Kripo Jena sei in den Ermittlungen weit voran geschritten, rufe aber trotzdem potenzielle Zeuginnen und Zeugen auf, sich zu melden. So solle sich melden, wer Angaben und Auffälligkeiten rund um Ines Heider und den Hermsdorfer Fall vor 33 Jahren machen kann. Die junge Frau war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 1,70 Meter groß, wird als sehr schlank beschrieben, hatte dunkelbraunes Haar und blau-graue Augen. Sie wohnte am Hermsdorfer Käthe-Kollwitz-Platz unweit des Bahnhofs, weshalb die Kripo auch um Hinweise aus diesem Gebiet vom 4. Januar 1990 bittet. Zudem wird nach einem Dacia 1310 gesucht, der mit Ines Heider in Zusammenhang gestanden haben soll. Das Auto werde als creme-beige-farben beschrieben und sei kurz nach der Tat verkauft worden. Wer also Hinweise zu dem Auto hat oder es gar selbst gekauft hat, solle sich bei der Jenaer Kripo melden: telefonisch unter 03641/811439 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de. Die Staatsanwaltschaft Gera hat außerdem vergangene Woche eine Belohnung von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt.

Vermisstenfall Ines Heider, Hermsdorf Foto: Polizei / Funke Medien Thüringen

Laut Pressesprecher Daniel Müller stehe die Kripo Jena weiter in Kontakt mit der Familie von Ines Heider. Während der Ausstrahlung des Beitrags zum Fall bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ seien bereits etwa 30 Anrufe eingegangen, von denen sechs tatsächliche Hinweise zum Fall enthielten. Wie genau diese den Ermittlungen konkret weiterhelfen, werde derzeit geprüft. Auch im Hintergrund während der Live-Sendung am Mittwochabend seien Maßnahmen gelaufen, um einen möglichen Täter aus der Reserve zu locken. Zum weiteren Verlauf der Ermittlungen wolle man derzeit keine konkreteren Angaben machen. Es stehe aber weiter die Verfolgung einer Straftat im Fokus.