Stadtroda. In Stadtroda hat ein Mann sich und mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.

Mann springt in Stadtroda vor fahrende Autos

Am Mittwochvormittag gefährdete ein Mann mehrfach den fließenden Straßenverkehr in der Neustädter Straße in Stadtroda.

Er warf einen Rucksack vor die vorbeifahrenden Fahrzeuge und sprang selbst vor mehrere Fahrzeuge, so dass diese stark abbremsen und ausweichen mussten.

Aufgrund der Eigengefährdung wurde der 47-jährige Mann unverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu einem Unfall ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Die betreffenden Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428/64-0 zu melden.