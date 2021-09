Zwei verletzte Lkw-Fahrer und Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der A9

Hermsdorf. Auf der A9 hat es am Freitagmorgen aufgrund eines Vorfahrtfehlers einen Lkw-Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Weil am Freitagmorgen ein Lkw-Fahrer auf der A9 beim Verlassen einer Tankstelle die Vorfahrt nicht beachtet hatte, kam es zu einem Unfall und zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung München. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, zog der 52-Jährige ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten von der Tankstelle auf die Autobahn. Dabei kam es zur Kollision mit einem anderen Lkw.

Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Trümmerteile hatten sich auf allen Fahrstreifen in Richtung München verteilt. Wegen Bergungsarbeiten kam es immer wieder zu Vollsperrungen. Die Zufahrt von der A4 in Richtung Dresden war am Morgen noch immer gesperrt. Die Polizei empfiehlt auf der A4 bis zur Anschlussstelle Stadtroda (Richtung Dresden) zu fahren und auf der Gegenrichtung bis nach Hermsdorf-Ost (in Fahrtrichtung Frankfurt) weiter zu fahren.

