Zweierlei Sicht auf Schweinepest-Gefahr im Saale-Holzland

Es gibt derzeit viele Gründe, wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Saale-Holzland-Kreis unruhig zu werden: So meldete „topagrar online“ am Mittwoch unter Berufung auf gut unterrichtete Kreise aus Brüssel, dass in dieser Woche im Lausitzer Forst nur 12 Kilometer von der deutschen Grenze auf polnischem Gebiet ein mit ASP infiziertes Wildschwein gefunden worden sei. Damit wird die Gefahr, dass die Schweinepest über die Transitstrecken Autobahn A9 oder die Autobahn A4 in den Saale-Holzland-Kreis eingeschleppt wird, immer greifbarer.

Große Wildschwein-Rotten im Saale-Holzland

Weil man beim Forstamt Jena-Holzland bei den Drückjagden in der Nähe zum „Himmelsgrund“, aber auch im Tautenburger Forst feststellte, dass es massive Probleme mit Wildschäden gibt und die Zahl der erlegten Wildsauen in Tautenburg mit rund 200 Stück auf große Rotten schließen ließ, entschloss sich Forstamtsleiter Bernhard Zeiss bei der unteren Jagdbehörde im Landratsamt Saale-Holzland zwei weitere Drückjagden für den 18. und 22. Januar anzumelden, die allerdings innerhalb der für Thüringen geltenden Schonzeit für Gesellschaftsjagden gelegen hätten. „Weil die Zahl der Wildsauen im Himmelsgrund sehr hoch ist, hatte uns der Bundesforst gebeten, eine gemeinsame Jagd durchzuführen“, erklärte Zeiss. „Eine effektive Bejagung von Schwarzwild ist hier aufgrund vieler Faktoren sehr schwierig.“

In seinen Anträgen machte der Amtsleiter klar, dass es vordergründig um die Verringerung der Schwarzwildbestände in beiden Regionen geht - insbesondere, um die Gefahr eines ASP-Ausbruchs unter den Wildsauen zu reduzieren. Darüber hinaus sollte es nach dem Antrag auch möglich sein, Schalenwild wie Rehe an beiden Terminen erlegen zu dürfen. „Es macht keinen Sinn bei solchen Jagden, das ohnehin aufgeschreckte Rehwild nicht zu erlegen.“

Alarm bei Bündnis für Wald und Wild

Dies wiederum rief den Verein „Bündnis für Wald und Wild“ mit Sitz in Helmsdorf auf den Plan. Wer solche Anträge stelle, der habe offenbar keinerlei Kenntnis von Wildtierökologie, wetterte der Verein. So befinde sich das wiederkäuende Schalenwild bereits in der Phase der Energieabsenkung.. „Offensichtlich soll hier unter dem fragwürdigen Deckmantel der ASP-Prävention wiederkäuendes Schalenwild in der Schonzeit bejagt werden….“, heißt es in einen an diese Zeitung gerichteten Schreiben. Dabei gebe es keinerlei Zusammenhang zwischen dem Nichtauftreten oder dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest und dem in der Region vorkommenden Wildschweinbeständen. Man habe deshalb auch den Landwirtschaftsausschuss des Thüringer Landtages informiert.

Ablehnung bereits am 8. Januar

Der muss sich allerdings mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Bereits am 8. Januar teilte die untere Jagdbehörde dem Forstamtsleiter mit, dass man beide Drückjagden nicht genehmigen werde. Anders die gemeinnützige Tochter der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die DBU Naturerbe, der die Fläche am Himmelsgrund bei Bad Klosterlausnitz gehört. Dort biss man sprichwörtlich in den sauren Apfel und organisierte am 18. Januar eine mit dem Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge nur auf Schwarzwild ausgerichtete Jagd. Konkrete Abschusszahlen nannte man allerdings nicht:

Unterdessen kündigte die Oberste Jagdbehörde Brandenburgs insbesondere wegen der ASP-Gefahr diese Woche an, Drückjagden notfalls bis Ende Februar genehmigen zu wollen. Dabei solle auch alles Schalenwild erlegt werden dürfen, da bei Drückjagden auf Schwarzwild ohnehin alles an Wild beunruhigt werde, hieß es.