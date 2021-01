Weimar: Vollsperrung für Gehwegbau

Über Weihnachten und den Jahreswechsel und zuletzt witterungsbedingt war die Baustelle in der Carl-von-Ossietzky-Straße befahrbar. Das endet am 25. Januar

Weimar Baufirma nimmt am 25. Januar die Arbeit in der Ossietzkystraße wieder auf

Weimar Den Gehwegbau in der Carl-von-Ossietzky-Straße will die Baufirma am Montag, dem 25. Januar, wieder aufnehmen. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Zum Abschluss des ersten Unterabschnittes des seit Juli 2020 laufenden zweiten Bauabschnitts, der zunächst seit Weihnachten feiertagsbedingt und anschließend wegen der Witterung geruht hatte, werden zwischen Friedrich-Ebert- und Friesstraße die beidseitigen Gehwege fertiggestellt. Damit einher geht ab Montag eine neuerliche Vollsperrung des Abschnitts.

Wenn die Witterung es zulasse, könnten die Arbeiten bis März abgeschlossen werden. Im Anschluss geht die Straßensanierung zwischen Fries- und Gläserstraße weiter.