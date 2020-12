Der Facharzt für Allgemeinmedizin, Thomas Joch (links/36), übernimmt die Hausarzt-Praxis von Christian Hänse (61) in Weimar.

Weimar Der gebürtiger Rüganer Thomas Joch arbeitet als Arzt bereits seit drei Jahren in Weimar.

Ein Nordlicht übernimmt Hausarztpraxis in Weimar

Weimar. Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt der Facharzt für Allgemeinmedizin, Thomas Joch (36), die Hausarzt-Praxis von Christian Hänse (61) an der Kantstraße 4 in Weimar.

Seit 29 Jahren hat Christian Hänse, Praktischer Arzt, Allergologe und Betriebsarzt, seine Patienten begleitet, kenne ganze Familiengeschichten. Über fast drei Jahrzehnte ist großes Vertrauen gewachsen. Deshalb war es Hänse wichtig, seine hausärztliche Praxis in Privathand lassen zu können.

Mit dem gebürtig aus Bergen auf Rügen stammenden Thomas Joch gewinnt er einen Nachfolger aus den eigenen Reihen. Denn Thomas Joch war bereits seit drei Jahren in seiner Praxis angestellt und vertritt die gleiche hausärztliche Grundeinstellung wie er selbst. „Es wird einen fließenden Übergang geben“, kündigt Christian Hänse an. Das komme den Patienten zugute.

Hänse selbst bleibe in der Praxis angestellt, werde sich aber schwerpunktmäßig auf die Arbeitsmedizin konzentrieren. Wenn es die Gesundheit zulasse, bis zu 68 Jahren. Die Versorgung der Patienten, auch der Allergiker, sei also im ganzen Spektrum, das die Praxis bislang vertreten habe, auch weiterhin gewährleistet.

Thomas Joch freut sich auf die Herausforderungen, die auf ihn als Praxisinhaber zukommen werden. Angst, dass ihm der bisherige Praxisinhaber mitunter in die Parade fahren könnte, habe er keine. „Man muss auch bereit sein, loszulassen“, sagt Christian Hänse.

Und Thomas Joch ist sich der hohen Verantwortung bewusst, die er übernimmt. Schließlich gehören zu seinem künftigen Aufgabenspektrum auch Personalführung, ein gewachsener Verwaltungsaufwand und das wirtschaftliche Risiko. Dass er ausgerechnet in der Corona-Pandemie übernimmt, belastet ihn nicht.

Mit der Schaffung der Infekt-Sprechstunde vor einem halbem Jahr hat die Praxis an der Kantstraße einen Weg gefunden, sich auch in dieser besonderen Zeit gut zu organisieren und sich Patienten mit Infekt-Symptomen von allen anderen getrennt zuwenden zu können.

Immerhin kämen pro Tag rund zehn Patienten mit Symptomen eines Infektes. „Ich freue mich, weiterhin für die Patienten da sein zu können“, sagt Thomas Joch, der in Dresden und Jena Medizin studiert hat und nach Zwischenstationen in Eisenberg, Jena, Gera und Pößneck im September 2017 in die Praxis von Christian Hänse eintrat. Und eine berufliche Heimat fand. „Ich wollte immer Hausarzt werden“, sagt er, und dazu gehöre eine eigene Praxis.