In Weimar gestohlenes Auto im Wert von 175.000 Euro in Nordrhein-Westfalen gefunden

Weimar. Unbekannte haben in Weimar ein teures Fahrzeug entwendet. Nachdem bundesweit nach dem SUV gefahndet wurde, konnte er nun sichergestellt werden. Dabei fanden sich auch weitere hochwertige Fahrzeuge.

Nachdem Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen in der vergangenen Woche in Weimar einen in der Zöllnerstraße geparkten SUV im Wert von 175.000 Euro gestohlen hatten, gibt es nun einen Ermittlungserfolg. Laut Polizei konnte der Range Rover Sport durch intensive Ermittlungen im Stadtgebiet von Essen (Nordrhein-Westfalen) gefunden werden. Am gestrigen Donnerstagnachmittag sei der SUV im Zusammenwirken mit den Kollegen des Polizeipräsidiums Duisburg und aus dem Kriminalkommissariat Essen sichergestellt worden. Auf dem Gelände befanden sich den Angaben zufolge weitere hochwertige Fahrzeuge, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Der Halter des Fahrzeuges war am 25. August durch den Hersteller um 4.02 Uhr über den Eingang eines Diebstahlalarms in Kenntnis gesetzt worden. Da war es jedoch bereits zu spät.

Die Polizei vermutete, dass die Täter die Fahrzeug-Elektronik und/oder das Keyless-Go-System manipuliert hatten. Kurz nach Eingang des Diebstahlalarms war dann auch das Ortungssystem des SUV abgeschaltet worden. Es wurde daraufhin eine bundesweite Fahndung eingeleitet. Der Range Rover war im Februar diesen Jahres erstmalig zugelassen worden.

