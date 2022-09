Mehr als Tausend Demonstranten am Montag in Weimar gegen Regierungspolitik unterwegs

Weimar. Unter den Demonstranten befanden sich zahlreiche Teilnehmer aus dem Weimarer Land, darunter auch ein Ex-Landrat und ein Kreistagsmitglied.

Zur Vorwoche etwa verdreifacht hat sich die Zahl der Teilnehmer an der regierungskritischen Demonstration am Montagabend in Weimar. Unter den rund 1600 Demonstranten befanden sich zahlreiche Teilnehmer aus dem Weimarer Land, darunter auch Ex-Landrat Hans Helmut Münchberg und Kreistagsmitglied Dirk Geyer (Freie Wähler).

Mit Schildern, Transparenten und Fahnen zogen die Menschen vom Theaterplatz aus durch die Innenstadt. „Das Leben muss bezahlbar bleiben“ war da etwa zu lesen, „Ich steh auf Sarah W.“ oder „Mehr Licht“.

Unter den Fahnen befanden sich zahlreiche grün-weiße des Königreichs Sachsen, wie sie von der rechtsextremen Gruppierung „Freie Sachsen“ verwendet werden.