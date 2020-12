Pandemie wirbelt Weimarer Konzertplanung im Jubiläumsjahr durcheinander

Weimar In der Ungewissheit zwischen Vollgas oder Totalausfall sieht Michael von Hintzenstern in Weimar die für 2021 geplanten Musikprojekte.

Weimar. Eigentlich müssten zum Jahresende längst die Planungen für das Konzertjahr 2021 abgeschlossen sein. Das ist jetzt pandemiebedingt völlig anders.

„Es ist alles schwierig. Keiner will sich so richtig festlegen“, sagt Michael von Hintzenstern, Präsident der Klang Projekte Weimar und Organist an der Liszt-Orgel in Denstedt. „Von Mai bis Oktober konnte das Programm in Denstedt unter Wahrung der Abstandsregelungen noch durchgezogen werden.“ Maximal 30 Besucher fanden bis hinauf zur zweiten Empore Platz.

Derzeit könne Michael von Hintzenstern jedoch nicht sagen, was er in Denstedt 2021 mache. Geplant ist ein Liszt-Zyklus gemeinsam mit Martin Sturm, Orgelprofessor an der Franz Liszt-Hochschule Weimar. Michael von Hintzenstern überlege, die Anzahl der Konzerte nach dem harten Lockdown zu erhöhen, um mehr Musikfreunden Gelegenheit zum Besuch zu geben.

Ob die von ihm am 25. Juni als Wandelperformance geplante X. Dadamenta überhaupt stattfinden kann, ist ebenso offen. Schauplatz sollen die Treppe am Museum Neues Weimar, der Vorplatz des Bauhausmuseums sowie der Weimarhallenpark sein, verrät Michael von Hintzenstern.

Das von ihm 1981 gegründete Ensemble für Intuitive Musik Weimar (EFIM) hat im Jubiläumsjahr für Juni eine Einladung in die Schweiz zu Konzerten in Zürich und Bern. „Doch alles ist mit einem großen Fragezeichen verbunden“, bedauert Hintzenstern.

Er hofft, dass die auf September 2021 verschobenen Tage Neuer Musik wie geplant stattfinden können. Derzeit arbeitet Michael von Hintzenstern an einem Buchprojekt zum 40-jährigen Bestehen des EFIM. Der Bild-Text-Band soll im Juni erscheinen. Und ist zumindest ein Projekt, das unabhängig von Corona realisiert werden kann.