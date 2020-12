Problemloser Ablauf auch in Tannroda

Die ersten beiden Corona-Impfaktionen im Weimarer Land sind erfolgreich gelaufen: Nach dem Auftakt am Montagmorgen im Seniorenheim des Arbeiter-Samariterbundes (ASB) in Kranichfeld lief auch am Nachmittag im Azurit-Zentrum Tannroda alles nach Plan. 90 Bewohner und Mitarbeiter bekamen dort im Wintergarten neben dem Speiseraum den Pieks in den Arm, die meisten von den Schwestern Laura Grossin und Manuela Müller aus der Praxis des Kranichfelder Arztes Ulf Zitterbart. Die letzte Spritze des Tages bekam Azurit-Hausleiter Sebastian Richnow. „Die Dosen waren ja genau abgezählt“, sagte er. „Hätte sich ein Bewohner noch spontan gegen seine ursprüngliche Absicht zum Impfen entschieden, wäre ich eben nicht mit drangekommen.“

Grundsätzliche Skepsis gegenüber Impfungen war allerdings nur für ganz wenige Menschen der Grund, die Chance am Montag auszulassen. „Bei den meisten gab es medizinische Gründe“, so Zitterbart. Heimbewohner mit Fiebersymptomen etwa kamen nicht in Frage, außerdem gab es einige, die sich kürzlich gegen die Grippe impfen ließen – und da ist ein zeitlicher Abstand von mindestens zwei Wochen vorgeschrieben. „Letztlich ist das auch der Kurzfristigkeit der Aktion geschuldet“, so der Allgemeinmediziner. Richnow etwa erfuhr an Heiligabend gegen 20 Uhr, dass Tannroda am Montag an die Reihe kommen würde. Die drei Tage reichten, um alle Betroffenen zu informieren.

Die Impfdosen brachte am frühen Morgen ein Transporter aus einem Erfurter Lager des Landesamtes für Verbraucherschutz ins Weimarer Land. Der Transport wurde ebenso von der Polizei begleitet wie die kompletten Impfaktionen in den beiden Heimen. Es blieb allerdings alles ruhig, befürchtete Proteste etwaiger Impfgegner gab es nicht. Die tiefgefrorenen Ampullen tauten bei Zimmertemperatur binnen einer halben Stunde auf und wurden von Zitterbarts Schwestern auf Spritzen gezogen. Dann ging es im Fünf-Minuten-Takt: Erster Schritt war die Erfassung der Impfkandidaten durch ein IT-Team der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), gefolgt von einem kurzen Aufklärungsgespräch mit Zitterbart. Der impfte zu Beginn noch wenige Patienten selbst, danach übernahmen die Schwestern diesen Job. Die vorgeschriebenen 15 Minuten überwachte Nachbereitung verbrachten die Geimpften überwiegend in ihren Zimmern. Die Materialien (etwa Spritzen, Tupfer und Desinfektionsmittel) brachte ein zweiköpfiges Impfteam des ASB mit.

Anstrengend sei der Tag vor allem durch den hohen begleitenden Aufwand gewesen, „eine Menge Papierkram“, so Zitterbart. „Aber letztlich war es auch für meine Leute und mich ein glücklicher Tag, und wir sind froh, dass wir endlich impfen konnten.“ Weiter geht die Kampagne am Dienstag mit rund 500 Impfungen in zwei Erfurter Seniorenheimen, am Mittwoch folgt die Region Gotha, jeweils mit lokalen Ärzten. Die Pläne ab Donnerstag waren am Montagabend noch in Arbeit.