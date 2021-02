Suche nach vermisster 16-Jähriger erfolgreich – Helikopter im Einsatz

Weimar. Eine Vermisstensuche in Weimar hat ein glückliches Ende gefunden. Durch das Zusammenspiel verschiedener Polizeieinheiten wurde eine unterkühlte 16-Jährige rechtzeitig entdeckt und ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochabend hat 16-jähriges Mädchen einen Polizeieinsatz in Weimar ausgelöst. Sie hatte am Nachmittag im Streit die elterliche Wohnung verlassen. Als sie auch nach Stunden nicht wieder auftauchte, informierte die Mutter die Polizei.

Unterstützt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei und einen Polizeihubschrauber konnte die Vermisste schließlich gefunden werden. Unterkühlt wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Dem schnellen und unkomplizierten Zusammenwirken der verschiedenen Polizeieinheiten sei es zu verdanken, dass das Mädchen mit dem Schrecken davon kam.

Weitere Meldungen der Polizei