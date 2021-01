Umzug mit Sekt zum Jubiläum

Weimar In disziplinierter Sektlaune feierten Mitglieder der Weimarer Initiative „Welt ohne Waffen“ das Inkrafttreten des internationalen Atomwaffenverbots der Vereinten Nationen. „Dass die atomar bewaffneten Staaten der Welt (darunter auch Deutschland) dieses Ereignis nicht feierten, trübte die gute Stimmung nicht wirklich“, betonte Frieder W. Bergner von der Weimarer Initiative. „Die Atommächte befinden sich seit Freitag im Rahmen der Weltgemeinschaft in einer isolierten Minderheitsposition“, fügte er hinzu. Mit Transparenten zogen die Aktivisten an verschiedene Stellen der Innenstadt.

Der Vertrag über ein Verbot von Atomwaffen wurde während der UN-Generalversammlung am 7. Juni 2017 von 122 Staaten aus der Taufe gehoben. Mehr als 51 Staaten haben den am Freitag in Kraft getretenen Vertrag bislang ratifiziert. red