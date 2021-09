Unbekannte treten in Weimar auf Mann ein – Augenzeuge wird mit Messer verletzt

Weimar. Drei Unbekannte haben in Weimar auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten. Als ein Zeuge sich einmischte, wurde er mit einem Messer attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr haben drei Unbekannte im Bereich des REWE-Marktes in der Marcel-Paul-Straße auf eine am Boden liegende Person eingetreten. Laut Polizei hatte ein Zeuge das Geschehen beobachtet und die Angreifer angesprochen. Nach seinen Angaben sei er daraufhin von einem der Männer gezielt mit einem Messer angegriffen und an der Hand verletzt worden.

Im Anschluss flüchteten die Täter. Ein Mitarbeiter des REWE-Marktes verständigte den Rettungsdienst und dieser informierte wiederum die Polizei.

Die Täter sollen circa 28 bis 30 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Einer der Männer trug ein rotes T-Shirt und eine lange braune Hose. Die drei Unbekannten sprachen kein Deutsch, so die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03643 / 882-0 zu melden.

