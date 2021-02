Weimar räumt mit Hochdruck Schneemassen

Weimar. Mit Hochdruck versuchen der Winterdienst der Stadt Weimar sowie weitere Helfer, die Straßen der Kulturstadt vom Schnee zu beräumen. Bereits am frühen Morgen wurde von der Stadtwirtschaft der Busverkehr eingestellt sowie vom Kommunalservice beschlossen, die turnusmäßigen Müllabfuhren auszusetzen.

Am späten Vormittag waren rund 30 Mitarbeiter des Kommunalservice mit vier Lkw, neun Kleinstreugeräten sowie drei Multicars mit Schiebetechnik in der Stadt und ihren Ortsteilen unterwegs, berichtete die Stadtverwaltung. Priorität hatten dabei alle Strecken, über die der Hauptverkehr einschließlich der Busse rollen sollte, etwa die Jenaer oder die Buttelstedter Straße. Darüber hinaus wurden nach Rathaus-Informationen vorrangig Feuerwehrzu- und -ausfahrten beräumt sowie jene an größeren medizinischen Einrichtungen und Versorgungseinrichtungen wie Supermärkten. Erst für danach kündigte die Stadt an, dass schrittweise durch mehrere Radlader Nebenstrecken geräumt werden könnten. Das betreffe die Stadt an sich ebenso wie die Ortsteile.

Aufgrund der großen Masse an Schnee prüfe die Stadt, diesen nach Möglichkeit aus Weimar herauszubringen, da sonst das gleichzeitige Räumen von Straßen und Gehwegen in großen Teilen schwer umsetzbar sei. „Das Personal des Winterdienstes wurde kurzfristig aus den Reihen der Stadtverwaltung aufgestockt. Wir erhalten außerdem Unterstützung durch externe Unternehmen, die über geeignete Räumtechnik verfügen", unterstrich Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). "Ich appelliere an die Umsicht und Geduld der Bürgerinnen und Bürger Weimars. Die Stadt arbeitet mit allen verfügbaren Mitteln daran, der winterlichen Lage Herr zu werden."

Der Bahn- und Busverkehr in und um Weimar ruht bis auf Weiteres. Ebenso die Müllabfuhr, wobei ein Notdienst für besonders dringliche Abfuhren im Einsatz sei.