Weimar: Weiterer Todesfall mit Corona

In Weimar wurden 14 neue Corona-Infektionen sowie der 60. Todesfall im Verlauf der Pandemie bekannt.

Weimar In den 24 Stunden bis Samstag 10 Uhr registrierte das Weimarer Gesundheitsamt 14 neue per Test bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2. Zudem habe es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gegeben.

Drei neue Ansteckungen erfolgten den Angaben zufolge in einem Klinikum, jeweils zwei in der Familie oder Freundeskreis und im Seniorenheim Kursana-Domizil, teilte die Stadt mit. Eine Infektion gehe auf den Kontakt zu einem positiv getesteten ambulanten Therapiepersonal zurück. Bei fünf neuen Fällen sei der Ansteckungsweg noch nicht ermittelt und bei einem unklar.

Angesichts von 20 weiteren Betroffenen, die als genesen eingestuft worden sind, gab es mit Stand Samstag 10 Uhr in Weimar 267 (-7) aktive Infizierte. Im Verlauf der Pandemie sind 60 Menschen aus der Kulturstadt verstorben. Die Zahl der Erkrankten in stationärer Behandlung blieb bei 19. In Quarantäne befinden sich 655 (-15) Weimarer.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz sank mit Stand Samstag 0 Uhr von 223,83 auf 199,30. red