Manfred Grund hat gute Nachrichten aus Berlin: Der Bund unterstützt die Sanierung des Hallenbades in Sollstedt mit Fördermitteln.

2,5 Millionen Euro für die Schwimmhalle in Sollstedt

Der Bund ermögliche die geplante Sanierung der Schwimmhalle in Sollstedt, teilt der Nordthüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund am Mittwoch mit. Im Bundestag in Berlin sei über die Förderung des Projektes entschieden worden.

Demnach übernimmt der Bund den Hauptteil der Sanierung. Der zuständige Haushaltsausschuss habe beschlossen, welche Anträge im Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 2021 bewilligt werden. Unter den positiv angenommenen sei auch die Schwimmhalle in Sollstedt. Der Landkreis Nordhausen erhalte demnach Fördermittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro, wie beantragt 90 Prozent der Bausumme.

Das Projekt hatten die Abgeordneten von CDU und SPD gemeinsam unterstützt, hebt Manfred Grund hervor. Neben der Energieeffizienz gelte der Umbau vor allem besseren Möglichkeiten für den schulischen Schwimmunterricht.

Die Sanierung berücksichtige einen barrierefreien Umkleidebereich sowie einen neuen Aufzug. Laut bewilligtem Antrag soll im Schwimmbecken mittels Hubboden eine Nichtschwimmerzone möglich werden. Die Förderung erlaube es, den Saunabereich umzuverlegen und ein zweites, kleineres Planschbecken hinzuzufügen.