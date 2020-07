Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

30 Jahre Karate in Sondershausen

Einen Grund zum Feiern gab es am Wochenende in Sondershausen. Der Karateverein lud zum 30. Geburtstag. Zwar ist der eigentliche Geburtstag schon ein paar Tage her, das Jubiläumsjahr aber noch nicht.

Der Verein wurde im Februar 1990 gegründet. Neben dem Runden für den Verein hat Vorsitzender Uwe Pforr am 3. September sein 30-Jähriges, denn seit diesem Tag im Jahr 1992 ist er Vorsitzender und damit das Gesicht des Vereins. Aber der Verein hat noch viele weitere namhafte und ehrenvolle Mitglieder. Trainer Andreas Kolleck ist Landestrainer Kata Thüringen, kam ab 2002 als Trainer aus Erfurt einmal wöchentlich nach Sondershausen. Nun ist er glücklich verheirateter Sondershäuser mit Ehefrau Judith Klaus, die auch im Vorstand des Vereins ist.

Den demografischen Wandelin den Griff bekommen

Als ehemaliges Vorstandsmitglied vertritt Falk Neumann den Verein in der Sportpolitik als Vizepräsident des Deutschen Karateverbandes und ist Präsident des Thüringer Karateverbandes. Der Sondershäuser Verein kann sich sehen lassen und hat Einfluss auf das Geschehen im Karate im Freistaat.

Aktuell gibt es 45 Mitglieder. „Wir versuchen durch Werbung den demografischen Wandel in Griff zuhalten. Aber das ist gar nicht so leicht. Wir präsentieren uns bei vielen Events mit Vorführungen, um Mitglieder zu werben“, sagt Uwe Pforr, der weiterhin anfügt: „Wir sind als Verein guter Gastgeber von Karateevents. Wir hatten 2005 sogar eine deutsche Meisterschaft in Sondershausen. Ansonsten haben wir fast jährlich eine Thüringer Landesmeisterschaft. So auch im kommenden Jahr. Bei solchen Meisterschaften haben wir viele Titel durch Vereinsmitglieder gewonnen.“

Der Karateverein ist auch immer wieder als Helfer bei der Ausrichtung von deutschen Meisterschaften in Erfurt durch den USV Erfurt dabei. Der Karate-Kwai Sondershausen ist einer der erfolgreichsten Vereine in Thüringen und hat nationale sowie internationale Erfolge vorzuweisen. Und es gab viele Höhepunkte. Man sei an die deutschen Meister Linea Sophie Seifert und Steve Neumann erinnert. Die vielen Thüringer Titel im Verein kann man nicht alle aufzählen.

Vom Bundestrainer gab eseinen Gutschein für den Verein

Der Vizepräsidenten des Deutschen Karate Verbandes Falk Neumann, überreichte bei der Festveranstaltung am Wochenende eine Ehrenurkunde an Uwe Pforr. Und Judith Klaus bekam von Falk Neumann eine Ehrenplakette überreicht. Diese Überraschung war gelungen. Aber damit noch nicht genug. Karate-Bundestrainer Klaus Bitsch hatte für den Verein eine Gutschein für einen Trainingskurs im Gepäck, so dass noch professionellere Strukturen bekannt werden. In Grußworten würdigten Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) und der Präsident des Kreissportbundes, Andreas Räuber, das Wirken des Vereins.

„Die Stadt Sondershausen kann stolz auf den Verein sein, der uns erfolgreich deutschlandweit bekannt macht“, sagte Grimm. „Allein die vielen Auszeichnungen bei den Sportgalas des Kyffhäuserkreises sprechen Bände für den Verein“, lobte Räuber die Kampfsportler.