Jena. Einst spielte Claudia Stein mit dem BSV Sachsen Zwickau in der 2. Bundesliga, seit 2017 gehört sie jedoch zum Kader des HBV Jena 90 – und dort spielt die mittlerweile zweifache Mutter eine äußerst zentrale Rolle und gibt sich auch immer noch sehr ehrgeizig. So auch in der Thüringenliga-Begegnung gegen den HSV Weimar...