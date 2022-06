E-Junioren des SV Schott Jena sind Meister: Kleine Glaswerker ganz groß

Jena. Am Samstagvormittag hatten die E1-Junioren des SV Schott Jena allen Grund zu jubeln: Sie gewannen das Meisterschaftsspiel gegen den FSV Schleiz.

Am Samstagvormittag hatten die E1-Junioren des SV Schott Jena allen Grund zu jubeln: Sie gewannen das Meisterschaftsspiel gegen den FSV Schleiz. 3:2 triumphierten die kleinen Glaswerker über die Kicker aus dem Saale-Orla-Kreis, die als Staffelmeister B an die Saale reisten. Die Kicker des Trainergespanns Marcel Martin und Sven Pamp wiederum dominierten die Spielzeit in Staffel A – zwölf Spiele, zwölf Tore sowie ein Torverhältnis von 67:8 – und am Samstag schließlich die Meisterschaft der Saison 21/22.