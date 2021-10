Ein Quäntchen Glück für den HBV Jena 90

Sonneberg. Die Handballer von Trainer Svajunas Kairis können gegen den Sonneberger HV in der Mitteldeutschen Oberliga siegen

Das berühmt-berüchtigte Quäntchen Glück – oftmals wird es erwähnt, wenn eine Mannschaft unglücklich oder denkbar knapp verliert. Auch die Handballer aus Jena können davon ein Lied singen, doch am Sonnabend in der Partie gegen Sonneberg war es anders. „Da hatten wir endlich einmal das Quäntchen Glück auf unserer Seite“, sagte Sergio Casanova, dessen Handballer im fränkisch geprägten Süden Thüringens mit 28:27 (17:15) über den dortigen HV siegen konnten.

In den letzten zehn Minuten der Begegnung konnte sich jedoch keines der beiden Teams mehr nennenswert absetzen. Stets lag das Team von Trainer Svajunas Kairis mit einem Tor in Führung, doch die Sonneberger egalisierten umgehend. In der 55. Minute lautete der Spielstand schließlich 27:27; gut 30 Sekunden später erzielte Jannik Möller das alles entscheidende Tor zum 28:27-Endstand. In den noch ausstehenden viereinhalb Minuten war es dann HBV-Torhüter Rafal Grzybowski, der den Jenaer Sieg sicherte. „Er hat alles gehalten“, schwärmte HBV-Manager Sergio Casanova.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alles in allem sei es eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen, resümierte Casanova und verwies auf den Endstand. Sonneberg habe große und kräftige Rückraumspieler in seinen Reihen; es sei alles andere als ein Selbstläufer gewesen, „doch die Spieler haben Moral bewiesen“, betonte der Manager.

Besonders angetan zeigte sich Casanova indes von Richard Vagner, der mit acht Toren der beste Jenaer Schütze war, und auch von Diogo Andre Lucas Alves. „Er hat sechs Tore erzielt, hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert – ich glaube, dass er nun bei uns angekommen ist“, sagte der Manager über den Rückraumakteur aus Portugal.