Am Freitagvormittag fand die erste Sportstunde der Grundschüler in der Fröbelhalle der Landessportschule Bad Blankenburg statt.

Fröbelhalle in Landessportschule Bad Blankenburg ist saniert

Bad Blankenburg. Die erste Etappe der Sanierung der Sportstätten der Landessportschule ist abgeschlossen.

In der Fröbel-Sporthalle der Landessportschule Bad Blankenburg kann seit gestern wieder unter den aktuellen Corona-Regelungen Sport getrieben werden. Zwei Dutzend Grundschüler aus der Grundschule „Friedrich Fröbel“ Bad Blankenburg absolvierten am Freitagvormittag ihrer Sportstunde auf dem neuen, in den vergangenen Wochen verlegten Hallenboden.

Die Sanierung der Halle war notwendig geworden, nachdem im Sommer nach einem Starkregen große Teile der Sportstätten unter Wasser stand. Nach der Sanierung der Fröbel-Halle werden jetzt bis März noch die Sportstätte für die Turner und die Vierfelderhalle grundhaft saniert.