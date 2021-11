Großkochberg atmet nach Sieg etwas auf

Altenburg/Großkochberg. Die Tischtennis-Herren des SV 1956 landeten einen Auswärtserfolg in der 1. Bezirksliga.

Die Mannen des SV 1956 Großkochberg konnten nach ihrem Doppelpunktgewinn beim Tabellennachbarn Lok Altenburg tief durchatmen. Bei diesem Kellerduell in der 1. Tischtennis-Bezirksliga war ein Sieg Pflicht, wollte man nicht den Anschluss an das untere Mittelfeld verlieren. Dementsprechend konzentriert sowie nervenstark gingen die 1956er jedes einzelne Spiel an, was auch die drei gewonnenen Fünf-Satz-Partien von Thomas Schröder, Mario Kind und Florian Rosenkranz unterstrichen.

Nach dem 1:1-Doppelausgang spielten sich die Großkochberger, bis auf jene Fünf-Satz-Spiele, relativ sicher zu einem 7:1. Nach diesem Spielstand war es Florian Rosenkranz vorbehalten, mit einem 3:2-Erfolg die Partie zu beenden. Die Zähler beim Sieger verbuchten Thomas Schröder, Mario Kind (beide 2,5), Florian Rosenkranz (2) und Andre Grüner (1).