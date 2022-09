Grün-Weiß Tanna siegt deutlich über Moßbach II

Schleiz. Wie sich die Partien am Wochenende in der Kreisoberliga, der Kreisliga sowie der Vogtlandklasse gestalteten, erfahren Sie hier...

Kreisliga: SG SV Grün-Weiß Tanna – SV Moßbach II 4:0 (3:0)

Verdienter Sieg der Grün-Weißen, die aber gleich zu Beginn eine Schrecksekunde zu überstehen hatten, als Schönfelder einen Stockfehler für die Gäste nicht nutzen konnte. Ansonsten war die Kohl-Elf über die gesamte Spielzeit die dominierende Mannschaft, die ein klares Chancenplus besaß. Folgerichtig erzielte Dietrich nach einem Torwartfehler die Führung (13.), die Großer per Kopf, Rödel und Karl Thrum im zweiten Abschnitt ausbauen konnte. Weitere Treffer verhinderte der überragende Gäste-Keeper Schössow, der mehrmals stark reagierte und Glück hatte, das ein Abwehrversuch nach einer Ecke an der Latte landete. Die Gäste gaben sich zwar nie auf, konnten sich aber gegen einen konzentrierten Tannaer Defensivverbund keine zwingende Chance, bis auf die Anfangsphase, zum Ehrentreffer erarbeiten.

FC Chemie Triptis – VfB 09 Pößneck II 6:1 (3:1)

Nach zwei bitteren Niederlagen konnten die Chemiker den ersten Sieg in der noch jungen Saison einfahren. Den besseren Start hatten aber die Gäste, die nach einem Konter durch Pechmann in Führung gingen. Doch die Staps-Elf ließ sich nicht beirren, suchte immer wieder die Offensive und konnte mit einem Doppelschlag durch Neupert und Jäger per Kopfball nach einer Ecke die Partie nach knapp einer halben Stunde drehen und durch Reinhold kurz vor dem Wechsel noch ausbauen. Diesen Vorsprung ließ sich die Heimelf trotz der Gäste-Bemühungen nicht mehr aus der Hand nehmen und schraubte die Führung in die Höhe. Nachdem Neupert den Pfosten traf, markierte er wenig später das 4:1 und legte den Treffer von Weiß auf. Den Schlusspunkt unter einem verdienten Sieg setzte Oldenbürger nach Vorlage von Jäger.

SV Gräfenwarth – SG TSV 1860 Ranis 1:8 (0:6)

So spielbestimmend die Raniser waren, so klar viel das Ergebnis am Ende aus. Überragend dabei der fünffache Torschütze Lindig, der die Burgstädter mit einem Doppelschlag nach knapp einer Viertelstunde auf die Siegerstraße brachte. Darauf ruhten sich die Gäste nicht aus, die weiter druckvoll agierten und ihre Chancen konsequent verwerteten. Als Querengässer, Lindig, Stumpf und Doutheil weitere Treffer nachlegten, war die Partie zur Pause entschieden. Es spricht aber für die Platzherren, dass sie sich zu keiner Zeit aufgaben und nach dem Wechsel sich mit dem Ehrentreffer durch Mihoc belohnten. Mehr Ergebniskosmetik gelang trotz aller Anstrengungen nicht. Im Gegenteil: Den Schlusspunkt setzte noch einmal der nicht zu stellende Lindig, darunter ein Strafstoß, mit einem weiteren Doppelpack.

FSV Hirschberg – FSV Orlatal Langenorla II 3:2 (1:1)

Aufgrund der spielerischen Steigerung nach dem Wechsel konnten die Hirschberger nicht unverdient den ersten Dreier einfahren. Doch den besseren Start hatten die nicht enttäuschenden Gäste, die gleich zu Beginn FSV-Keeper Weber zur ersten Parade zwangen und nach einer schönen Kombination die Führung durch Ramadan Aljirbi erzielten. Doch die Platzherren kämpften sich zurück, erzielten durch Wöllner per Strafstoß kurz vor dem Wechsel den Ausgleich, gerieten aber nach der Pause durch Braunsdorf erneut in Rückstand (57.). Aber die Saalestädter steigerten sich und konnten nach jeweiliger starker Vorarbeit von Eck durch einen Doppelschlag von Wondra und Mahmood die Partie drehen. Doch Orlatal wehrte sich, scheiterte aber per Freistoß am Keeper und verpasste in der Schlussminute den Ausgleich.

SG VfR Bad Lobenstein III – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 1:3 (0:2)

In einer kämpferischen Partie hatten die Blau-Weißen den besseren Start und gingen durch einen Kopfball von Hirsch früh in Führung. Aber die SG hielt dagegen und verpasste durch Scherf den Ausgleich, dessen Schuss knapp übers Tor strich. Fast im Gegenzug erzielte Käpnick mit einer Direktabnahme das 0:2 (32.). Doch die Hauke-Elf gab sich nicht geschlagen, ließ aber kurz nach Wiederanpfiff zwei Chancen per Kopf und aus dem Gewühl heraus zum Abschluss liegen. Stattdessen sorgte Neubauer nach einer Kombination für die Vorentscheidung. Hoffnung keimte bei der Heimelf auf, als Goll per Kopf nach einem Freistoß verkürzen konnte (55.). Die Platzherren versuchten zwar noch einmal alles, doch konnten sie gegen die cleveren und insgesamt verdientermaßen siegreichen Gäste nicht noch mal für Spannung sorgen.

TSV 1898 Oppurg – LSV 49 Oettersdorf 6:1 (4:0)

Die Oppurger zeigten sich erneut in Torlaune und ließen sich auch vom bisherigen Tabellendritten nicht stoppen. Dabei genügte ihnen eine starke erste Halbzeit, in der sie bereits alles klar machten. Bereits nach einer Viertelstunde erzielte die Rudat-Elf durch Pernt die Führung, die die spielbestimmenden Platzherren durch einen Doppelpack von Thoß, Plass und Köhler bis zur 50. Minute zur frühen Entscheidung ausbauten. Aber die Schuldes-Elf gab nicht auf und konnte durch Seifert verkürzen. Mehr gelang aber den Gästen trotz aller Bemühungen nicht. Kurz danach stellte Pernt mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her und setzte den Schlusspunkt unter dem dritten Sieg.

Kreisoberliga: FSV Schleiz II - FSV Orlatal Langenorla 1:4 (0:3)

Verdienter Sieg der Orlataler, die mit einer furiosen ersten Halbzeit den Grundstein dafür legten. Vor allem in den ersten zwanzig Minuten wurden die Rennstädter regelrecht überrannt. Die Reich-Elf war spielerisch überlegen, kontrollierte das Mittelfeld und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Künzel mit Freistoß, Thurmann per Abstauber und Künzel mit seinem zweiten Treffer nach einer schönen Kombination schossen eine klare 0:3 Führung heraus. Schleiz kam danach etwas besser ins Spiel, aber Orlatal war weiter torgefährlicher. So verhinderte Keeper Funk gegen Gäbler den vierten Gegentreffer. Trotzdem steckte die Kunte-Elf nicht auf und konnte nach einem von Eichelkraut verwandelten Strafstoß nach einer Stunde wieder etwas Hoffnung schöpfen, zumal die Gäste es im zweiten Abschnitt etwas ruhiger angehen ließen. So hatten Greiner, der knapp verzog, und der an Keeper Orlamünder scheiternde Beyer den Anschluss auf dem Fuß und hätten noch einmal für Spannung sorgen können. Schließlich war es Thurmann nach einem Konter, der alles klar machte und den Schlusspunkt unter einer starken Leistung setzte.

Frauen, Vogtlandklasse: Frauen SV Eintracht Eichigt – SG SV Grün-Weiß Tanna 0:4 (0:2)

Nach dem klaren Pokalsieg in der Vorwoche hatten sich die Grün-Weißen gegen den gleichen Gegner die Aufgabe im ersten Punktspiel sicherlich leichter vorgestellt. Doch die Eintracht präsentierte sich formverbessert, war aggressiv in den Zweikämpfen, hielt kämpferisch dagegen und versuchte mit Distanzschüssen für Gefahr zu sorgen. Mit dieser Gegenwehr hatten die Gäste ihre Probleme, die spielerisch schwer ins Spiel fanden. Doch die sich bietenden Chancen wurden konsequent genutzt. Nach Vorlage von Joan Bürger erzielte Michelle Buse die Führung, die Natalie Dietrich in ihrem ersten Spiel für die SG mit einem Distanzschuss ausbaute. Die Heimelf gab sich nicht auf, brachte aber das Gäste-Tor auch im zweiten Abschnitt nicht zwingend in Gefahr. Stattdessen sorgte die Goj-Elf mit einem an Michelle Buse verwirkten und von Isabelle Aust verwandelten Strafstoß und durch Julia Weiß nach Zuspiel von Michelle Buse für die Entscheidung. Die Grün-Weißen verbuchten verdient den ersten Dreier, es war aber ein schwer erkämpfter Arbeitssieg.