Heiko Becker legt Traineramt bei Landesklassisten Bad Lobenstein nieder

Wird künftig nicht mehr die Geschicke der SG VfR Bad Lobenstein an der Außenlinie lenken: Heiko Becker.

Bad Lobenstein. Ausschlaggebend sei für Becker die Niederlage am Wochenende in der Landesklasse gegen Jena-Zwätzen gewesen.

Bad Lobensteins Trainer Heiko Becker hat beim Fußball-Landesklasse-Vertreter VfR sein Amt aufgegeben.

Ausschlaggebend für ihn sei die neuerliche Niederlage in Jena-Zwätzen gewesen. Für die Bad Lobensteiner war das 2:4 im Jenaer Norden nach dem 0:5 gegen Saalfeld die zweite Niederlage in Folge. Zuvor standen die Koseltaler ungeschlagen an der Tabellenspitze der Staffel 1.

„Der immense Aufwand in der Vorbereitung und Durchführung des Trainings als Ehrenamt neben seiner beruflichen Tätigkeit brannten ihn aus. Die letzten beiden Niederlagen gab dann das berühmte Fünkchen dazu, den Entschluss umsetzen“, teilt der Verein dazu auf seiner Homepage mit.

Becker sorgte 2012/13 für Furore, als er die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz übernahm und bis zum Saisonende bei sechs Siegen und zwei Remis noch auf Rang acht führte. Die Bad Lobensteiner entwickelten sich unter seiner Regie zu einer Spitzenmannschaft mit Ambitionen für die Verbandsliga.

