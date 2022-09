Hermsdorfs Tobias Grau vor Derby gegen HBV Jena 90: „Hermsdorf ist zu Hause eine Macht“

Hermsdorf. Am Samstag treffen der SV Hermsdorf und der HBV Jena 90 in der Mitteldeutschen Oberliga aufeinander – zum letzten Mal gab es das Derby 2018 in der Thüringenliga. In jenen Tagen stand Kreisläufer Tobias Grau noch in den Diensten des HBV Jena 90. Am Samstag wird er jedoch die Farben des SV Hermsdorf tragen, wenn die Mannen von Sergio Casanova in der „Hölle Ost“ gastieren. Für uns erinnert er sich noch einmal an die Zeit mit der legendären „Gang von der Saale“ und spricht zudem darüber, wie es sich anfühlt, ein Kreuzritter zu sein. Und dann war da ja auch noch der Anruf von Mario Kühne im Februar, der einst alles ins Rollen brachte...