HSG Saalfeld-Könitz mit erstem Sieg in der Thüringenliga

Aufsteiger dreht Spiel gegen Post SV Gera und freut sich über die ersten Pluspunkte

Umkämpftes Kellerduell: Leander Richter von der HSG Saalfeld-Könitz sichert den Ball vor den Geraern Felix Aaron Göpel (links) und Tom Friedrich. Der Aufsteiger aus der Saalestadt dreht in der Gorndorfer Dreifelderhalle nicht nur die Partie gegen den Post SV Gera, sondern holt sich auch noch die beiden ersten Punkte in der Handball-Thüringenliga. Gegen die Ostthüringer gewinnt das Team von Trainer Stefan Oertel am 25:24 (10:12) und übergibt damit auch die Rote Laterne an den direkten Kontrahenten vom vergangenen Sonnabend.