Neuer Vereinsbus für Grün-Weiß Tanna

Tanna. Außerdem testeten die Fußball-Kreisligisten der Region wie folgt:

Anlässlich des Drei-Länder-Pokal-Turniers der E-Junioren wurde dem SV Grün-Weiß Tanna durch Sponsoren ein neuer Vereinsbus zur Verfügung gestellt. Seit 2010 ist dies bereits das dritte Modell. Vor allem für die Absicherung des Spielbetriebs im Nachwuchs- und Männerbereich aller Abteilungen soll der Bus eingesetzt werden. Tannas E-Junioren belegten beim Turnier den 3. Platz nach einem 2:0 Sieg im Spiel gegen den VfR Bad Lobenstein. Sieger wurde die SpVgg Bayreuth durch ein 6:5 im Elfmeterschießen gegen den VfC Plauen.

SG TSV 1872 Langenwetzendorf - FSV Schleiz II 3:3 (1:1)

Obwohl der FSV mehr Spielanteile besaß, musste er sich in diesem Test mit einem Remis begnügen. „Wir spielten im Mittelfeld gut und hatten mehr Ballbesitz, aber oft fehlte der Finalpass. Und bei den Gegentoren halfen wir tüchtig mit“, sagt Co-Trainer Marcus Kunte. Die Führung durch Knödler konnten die Rennstädter durch Greiner kurz vor der Pause ausgleichen. Die Gäste leisteten sich in der Defensive Nachlässigkeiten, was die SG zur 3:1 Führung ausnutzte. Durch einen Doppelpack von Schmidt schafften die Gäste noch den Ausgleich.

TSG Zwackau – VfB 09 Pößneck II 1:1 (0:1)

In Vorbereitung auf die neue Saison kam Pößnecks Landesklassen-Reserve im ersten Spiel beim Kreisklasseteam aus Zwackau über ein Remis nicht hinaus. Dementsprechend waren die Gäste nicht zufrieden, obwohl sie durch Henniger die Führung erzielten. Diese konnten sie aber trotz guter Chancen durch Lippold und Hausner nicht ausbauen. Stattdessen belohnten sich die Zwackauer für ihren Einsatz und erzielten durch Lindig in der 71. Minute den Ausgleich. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, so die Einschätzung von VfB-Trainer Marco Lucanus.

LSV 49 Oettersdorf – SG Pölzig 2:3 (2:3)

Im Duell der Kreisligisten stand das Endergebnis bereits zur Pause fest. Dabei begannen die Gäste furios und führten nach einer Viertelstunde durch einen Doppelpack von Wunder bereits mit 2:0. Die Schuldes-Elf kam danach besser ins Spiel und erzielte durch Seifert in der 40. Minute den Anschlusstreffer. Bei aller Freude ließ der LSV wenig später Wunder erneut aus den Augen, der mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wiederherstellte. Im Gegenzug konnten die Platzherren erneut durch Seifert den Anschluss erbringen. Zu mehr langte es im zweiten Abschnitt nicht.