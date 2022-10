Neustadt dreht nach Rückstand richtig auf

Apolda. In Apolda fahren die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Weiß Neustadt den nächsten Saisonsieg ein.

Die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Weiß Neustadt/Orla sind weiterhin in Fahrt. Beim 6:1 (4:1)-Auswärtserfolg gegen den VfB Apolda musste das Grüttner-Team zwar den frühen Rückstand durch Simon Apel (2.) hinnehmen, drehte anschließend aber auf.

Vor 40 Zuschauern schossen Moses Walther (25., 58.), Robin-Lee Engler (27.), Bernhard Grimm (33.), Maxim Engler (36.) und Elia Walther per Strafstoß (76.) einen deutlichen Sieg heraus. Der insgesamt fünfte in dieser Saison, was bei einem zusätzlichen Unentschieden und bisher keiner Niederlage die geteilte Tabellenführung mit dem SV Schmölln bedeutet.