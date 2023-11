Oppurg und Neustadt mit klaren Auswärtssiegen

Hirschberg. Fußball: So verliefen die Kreisliga-Spiele mit Saale-Orla-Beteiligung.

Kreisliga: FSV Hirschberg – TSV 1898 Oppurg 0:4 (0:3)

Verdienter Sieg der Oppurger, bei denen Rein herausragte. Er scheiterte zunächst an FSV-Torwart Groh, ehe er mit starker Vorarbeit das 0:1 durch Schlegel und das 0:3 durch Plass auflegte. Zwischendurch traf Bockner per Kopf. Die Heimelf steigerte sich im zweiten Abschnitt, kam dennoch nicht zwingend zum Abschluss. Auf der anderen Seite belohnte sich Rein mit einer starken Einzelleistung und dem vierten Tor im Spiel.

FSV Orlatal Langenorla II – LSV 49 Oettersdorf 1:1 (0:1)

Die Gäste hatten im ersten Abschnitt den FSV gut im Griff und gingen durch Hollmann in Führung. Nach der Pause verstärkten die Platzherren die Angriffsbemühungen, erhöhten den Druck und belohnten sich mit dem Ausgleich per Strafstoß durch Aljirbi. Zudem traf Orlatal gleich viermal nur Alu.

SG TSV 1860 Ranis – SV Gräfenwarth 3:1 (0:0)

Gräfenwarth machte es dem Favoriten sehr schwer, stand von Beginn an kompakt und lauerte auf Konter. Einer davon führte durch Mihoc zum 0:1. Die Raniser waren in der letzten halben Stunde gefordert, erhöhten die Schlagzahl und konnten das Spiel noch drehen. Nachdem Richter den Ausgleich erzielte, brachte Ackermann die Burgstädter auf die Siegerstraße. In der Schlussphase gab es für beide Mannschaften eine Ampelkarte, ehe Doutheil in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte.

Bodelwitzer SV – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 0:4 (0:3)

Der Spitzenreiter gab sich beim Schlusslicht keine Blöße und konnte mit einem klaren Sieg die Tabellenführung verteidigen. Bereits bis zur Pause sorgten die Blau-Weißen durch Seidel, Weise und Kern für eine Vorentscheidung. Mit der Führung im Rücken ließ der Gast im zweiten Abschnitt nichts mehr anbrennen, kam durch Seidel wiederum per Freistoß noch zu einem Treffer.