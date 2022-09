Ranis mit furiosem Sieg an die Tabellenspitze

Ranis. Die Raniser kommen immer besser in Fahrt. Das mussten die bisher torhungrigen Oppurger erfahren, die vor knapp 170 Zuschauern keine Chance hatten und mit dieser Niederlage die Tabellenführung an die Burgstädter abgeben mussten.

SG TSV 1860 Ranis – TSV 1898 Oppurg 6:0 (3:0)

Die Raniser kommen immer besser in Fahrt. Das mussten die bisher torhungrigen Oppurger erfahren, die vor knapp 170 Zuschauern keine Chance hatten und mit dieser Niederlage die Tabellenführung an die Burgstädter abgeben mussten. Dagegen spielte die Matejka-Elf groß auf und siegte völlig verdient. Aus einer geschlossenen Mannschaft ragte Lindig heraus, der drei Tore erzielte, darunter einen an Hahn verwirkten Foulstrafstoß zum 4:0. Bereits in der 17. Minute erzielte Pechmann die Führung, die Hahn nach knapp einer halben Stunde ausbaute, ehe Lindig einen Dreierpack folgen ließ. Oppurg war zwar bemüht, doch an diesem Tag gelang gegen eine furios aufspielende Raniser Mannschaft bis auf eine Kopfballchance (80.) so gut wie nichts. So blieb den Gästen der Ehrentreffer verwehrt, die in der Schlussminute noch einen weiteren Gegentreffer durch Pechmann kassierten.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II - SG SV Grün-Weiß Tanna 2:3 (1:1)

Nach einer starken kämpferischen Leistung konnten die Grün-Weißen nicht unverdient den Dreier entführen, obwohl dem Spielverlauf ein Remis eher entsprochen hätte. Der Sieg der Gäste ist um so bemerkenswerter, da sie ab der 58. Minute in Unterzahl spielen mussten und erst danach die entscheidenden Treffer erzielten. Den besseren Start hatten die Blau-Weißen, die zunächst die größeren Spielanteile besaßen und durch einen unhaltbaren Opel-Freistoß in Führung gingen (37.). Käpnick und Weise hätten diese ausbauen können, doch dazwischen der Ausgleich nach einer Ecke im Nachsetzen durch Jakob Thrum. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Hausherren druckvoller, konnten daraus kein Kapital schlagen. Stattdessen schlugen die besser ins Spiel findenden Grün-Weißen nach zwei Ecken durch zwei Großer-Kopfbälle (60., 70.) eiskalt zu. Die Blau-Weißen versuchten noch einmal alles, schafften aber nur noch den Anschluss (73.) durch Opel, während die Gäste durch Fiebig noch eine Kopfballchance besaßen.

SV Moßbach II – FSV Hirschberg 4:4 (2:1)

Die Moßbacher warten zwar immer noch auf den ersten Sieg, doch sie konnten in einer abwechslungsreichen Partie immerhin den ersten Zähler erkämpfen. Die Wilfert-Elf startete vielversprechend, ging durch Krüger in Führung, die nur zwei Minuten später Beilschmidt ausbaute. Doch kurz vor und nach der Pause wurde der Defensivverbund der Heimelf immer löchriger und der stärker werdende FSV konnte durch Dehnhardt und Wondra ausgleichen und schoss sogar Mitte der zweiten Halbzeit durch den Doppelschlag von Eck und Gablenz per Strafstoß einen zwei Tore-Vorsprung heraus. Aber die Platzherren zeigten eine tolle Moral und schafften durch Vogel per Strafstoß und nach einem Eigentor noch den Ausgleich. Danach hatten noch beide Teams den Siegtreffer auf dem Fuß, doch es blieb beim gerechten Remis.

LSV 49 Oettersdorf – FC Chemie Triptis 0:5 (0:3)

Verdienter Sieg der Triptiser, die sich die größeren Spielanteile und ein deutliches Chancenplus erarbeiteten. Nachdem Börner zweimal und Oldenbürger die Führung verpassten, erzielte diese Moradie per Kopf nach einem Freistoß. Danach vergab Börner einen Foulstrafstoß, sorgte aber wenig später mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Auch im zweiten Abschnitt war der Torhunger der spielbestimmenden Staps-Elf nicht gestillt. Oldenbürger nach Freistoß und Börner mit seinem dritten Treffer schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der LSV war zwar jederzeit bemüht, kam aber über Ansätze nicht hinaus. Die beste Chance zum Ehrentreffer hatte die Heimelf eine Viertelstunde vor Schluss, doch sie setzte einen Kopfball übers Tor.

VfB 09 Pößneck II – SG VfR Bad Lobenstein III 3:1 (2:0)

Mit dem verdienten Heimsieg konnten sich die Pößnecker im Mittelfeld der Tabelle platzieren. Die Stumpe-Elf hatte Chancenvorteile, war zielstrebiger und ging in der 19. Minute durch Sadat in Führung und konnte diese noch vor der Pause durch Schlegel ausbauen. Diesen Vorsprung gab der VfB trotz aller Bemühungen der Gäste auch im zweiten Abschnitt nicht mehr aus der Hand. Als Sadat mit seinem zweiten Treffer nach knapp einer Stunde das 3:0 erzielte, war eine Vorentscheidung gefallen. Dennoch gaben sich die Koseltaler nicht auf und konnten ihre Bemühungen noch mit dem Ehrentreffer nach einem Konter durch Vogel belohnen.

Das Spiel FSV Orlatal Langenorla II gegen SV Gräfenwarth ist ausgefallen.