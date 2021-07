Rumpfteam des FC Saalfeld schlägt sich gut

Schleiz. Fußball-Landesklässler FC Saalfeld verliert trotz Personalnot bei Verbandsligist FSV Schleiz nur mit 1:2 (0:1)

Im Testspiel gegen einen alten Rivalen aus der Landesklasse, der seit einem Jahr in der Verbandsliga zu Hause ist, zogen sich die FC-Kicker mit dieser knappen Niederlage recht achtbar aus der Affäre. Während der FSV-Trainer seinen gesamten Kader zur Verfügung hatte und auch während der 90 Minuten auch zum Einsatz brachte, musste sich der FC-Coach mit einer Rumpfelf begnügen, denn mit Rühr, Burghause, Naumoff, Bondarenko, Tzanev, Hook, M. Hutschenreuter und Reichmann fehlte die halbe Mannschaft. Auf der Wechselbank saßen mit Weber und Radermacher zwei angeschlagene Spieler, die auch nicht zum Einsatz kamen, aber wie schon in Arnstadt enttäuschte die Mannschaft keineswegs. Nach dem Anschlusstreffer in der 83. Minute durch ein tolles Tor von S. Kleyla hatte die Mannschaft sogar noch die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen. Die Abwehr der Gastgeber ließ aber nichts mehr zu, obwohl sie in dieser Phase nicht mehr so sattelfest wirkte.

Das Spiel hatte von Beginn an ein hohes Tempo und die 85 Zuschauer hatten aber bereits in der Anfangsminute einen Schreck ihrer Mannschaft zu überstehen, denn nach einer mustergültigen Kombination scheiterte F. Kühne. Er brachte in seinen Abschluss nicht genügend Schärfe, so dass die Gastgeber gerade noch klären konnten. Danach bestimmten aber die Einheimischen die Partie und die Gäste bekamen viel Arbeit. Die umgestellte Abwehr hatte immer wieder Probleme, so in der achten Minute, als der FSV-Abwehrchef Horn ungedeckt zum Kopfball kam und einnetzte. Torhüter Jockiel bekam eine Hand noch an den Ball, aber er konnte die Führung nicht mehr verhindern. Die Gastgeber hatten danach die größeren Spielanteile und erspielten sich auch einige gute Möglichkeiten, aber der FC hatte auch seine Chancen durch S. Kleyla und F. Kühne.

Im zweiten Spielabschnitt wurde die Begegnung ausgeglichener, obwohl die Gastgeber immer einen Tick schneller wirkten und auch immer wieder frische Kräfte bringen konnten. Viel Glück hatte der FSV bei seinem zweiten Treffer, als ein FC-Abwehrspieler beim Abwehrversuch einen Schleizer anschoß und der Ball von dort zu Porst aus stark abseitsverdächtiger Position gelang, der T. Jockiel keine Chance ließ.

In dieser Phase weiter leichte Vorteile für die Gastgeber. In den letzten zehn Minuten dann jedoch die Drangphase der Gäste, die noch den Anschluss brachte. Insgesamt war der Sieg des Verbandsligisten nicht unverdient und genauso kann man einschätzen, das ein Remis der Gäste nicht unverdient gewesen wäre.

Mit dieser Begegnung ist die Testzeit für die Saalfelder nun vorbei und am Wochenende beginnt mit der Pokal-Qualifikation in Teichel der Ernst des Lebens für die Fußballer.