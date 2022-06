Nordhausen. Ihre Heimreise von den Landesmeisterschaften konnte die Judoka-Delegation des JC Jena mit sieben Titeln im Gepäck antreten. Am vergangenen Sonnabend standen die U15- und auch die U18-Kampfsportler von der Saale in der Wiedigsburghalle in Nordhausen in der Pflicht. Wer aus den Reihen der Jenaer bei der Endabrechnung ganz oben stand und was JC-Trainerin Kassandra Walluks zu der Meisterschaft zu sagen hat, erfahren Sie hier...