SSC Jena: 15-Tore-Drama gegen Leipzig

SSC-Kapitän Camilo Peña Philipp und seine Mannen kredenzten am Sonntag gegen den ATV Leipzig ein wahres Feuerwerk in Sachen Hallenhockey.

Jena. Es mangelte nicht an denkwürdigen Momenten am Sonntag im Sportkomplex Lobeda-West, als der SSC Jena und der ATV 1845 Leipzig in der Regionalliga aufeinandertrafen...

Es mangelte nicht an denkwürdigen Momenten am Sonntag im Sportkomplex Lobeda-West, als der SSC Jena und der ATV 1845 Leipzig in der Regionalliga aufeinandertrafen: Nach den ersten 30 Minuten sah es jedoch nach einer klaren Angelegenheit aus, lagen die Hockeyspieler aus Sachsen doch mit 4:1 vorn, doch das Team um Camilo Peña Philipp (Foto), Theodor Angermüller, Paul Lehmann und Marius Rausch stemmte sich gegen ihr Schicksal und glich in den kommenden 15 Minuten zum 4:4 aus. Letztendlich konnten sich die Jenaer für ihren couragierten Auftritt nicht belohnen, da die Leipziger ein ums andere Mal in Führung gingen. Die Gastgeber glichen zwar bis zum 7:7 immer wieder aus, am Ende zierte jedoch ein 7:8 die Anzeigetafel. Es war die erste Niederlage für die SSC-Herren.