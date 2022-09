Jena. Nach dem verkorksten Auftakt in der 2. Bundesliga vor gut zwei Wochen in der Fremde wollen GutsMuths-Kapitän Lennart Notni und seine Badminton-Mitstreiter die ersten beiden Heimspiele der Saison 22/23 erfolgreich bestreiten. Was der Kapitän über die kommenden Gegner sagen kann und wie es um den Kader der Jenaer dieser Tage bestellt ist, erfahren Sie alles hier…