Traktor Teichel mit veränderter Taktik zum klaren Sieg

Teichel. Fußball-Landesklässler SG Traktor Teichel besiegt in einem Testspiel den Kreisoberligisten Einheit Bad Berka mit 3:0 (1:0).

Mit Einheit Bad Berka aus der Kreisoberliga hatten sich die Teicheler einen spielstarken Konkurrenten für ein Testspiel ausgesucht, in dessen Reihen mit Saul und Kochlowski auch zwei Akteure standen, die einst bereits für Traktor die Schuhe geschnürt hatten.

Die Partie begann für die Gäste recht unglücklich. Bereits nach vier Minuten köpfte Weise das Leder ins eigene Tor, welches Schlussmann Müller verlassen hatte, um eine Flanke abzuwehren. Die Gastgeber kamen erst spät zur ersten guten Gelegenheit, doch der von Staskewitsch hereingegebene Ball war für den gut postierten Häußer zu hoch angesetzt. Wenig später wurde Einheit-Akteur Laue in guter Position angespielt, aber dem misslang die Ballannahme und Teichel konnte klären. Beide Teams setzten auf Offensive, was dennoch zunächst nicht zu weiteren Treffern führte, obwohl Häußer und Schröter immer wieder an den Ketten zerrten.

In die zweite Halbzeit ging Teichel mit anderer Variante und das sollte Erfolg bringen. Die Aktionen wurden vor allem in der Angriffsspitze druckvoller. So strebte Schröter allein Richtung Tor, scheiterte aber am Keeper (50.). Dann landete ein Heber von Halbauer an der Latte (52.) und Kaldeborns Freistoß aus 20 Metern strich knapp daneben. Das 2:0 fiel in der 68. Minute. Schröter schickte Kaldeborn steil, dieser legte uneigennützig quer auf Halbauer, der mühelos vollenden konnte. Zehn Minuten später bedankte sich Halbauer für die Vorlage zu seinem Treffer. Er spielte Staskewitsch auf halbrechts steil an. Dieser lief allein Richtung Gehäuse und schoss eiskalt ein.

Danach klatschte Torwart Müller einen Flachschuss von Schröter ab, die Kugel landete bei Staskewitsch, der auf Kaldeborn ablegte. Dessen Direktversuch ging aber drüber. In der Schlussminute sprintete Breuker links außen durch. Seine Maßflanke setzte Häußer per Kopf über den Kasten. Die Gäste standen etwa nicht nur hinten drin, aber zu echten Gelegenheiten kamen sie nicht. Oliver Langes Versuch hielt Rößler, ein weiterer war zu hoch angesetzt.

Teichels Trainer Thomas Rothe: „Das Probieren stand im Vordergrund. Insgesamt kann man mit der Leistung gegen einen starken Gegner aber zufrieden sein.“