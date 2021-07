Triptis kommt unter die Räder, Tannas Frauen erfolgreich

Schleiz. So testeten die Kreisligisten am Wochenende.

FSV Schleiz II – VfR Phönix Oberböhmsdorf 2:1 (0:0)

Gegen den Ortsnachbarn konnte sich der Kreisligist, künftig trainiert von Marcus Kunte, nur knapp behaupten. Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, der VfR zunächst aber die besseren zur Führung. Diese fiel auf der anderen Seite kurz nach der Pause durch Greiner, die Nukovic nach einem Abwehrfehler ausbaute. Der VfR steckte nicht auf und machte das Spiel durch den Treffer von Schutt noch einmal spannend.

LSV 49 Oettersdorf – VfB Apolda II 0:2 (0:1)

Gegen das Kreisklasse-Team aus Apolda musste sich die Schuldes-Elf mit 0:2 geschlagen geben. Nach der frühen Gäste-Führung durch Prüger (8.), war der LSV um einen schnellen Ausgleich bemüht, konnte aber seine Feldvorteile und Chancen nicht in Tore ummünzen. Stattdessen sorgte Hirsche nach knapp einer Stunde für den Endstand.

FC Chemie Triptis – SV Schmölln 1913 1:7 (0:2)

Die Chemiker mussten sich klar geschlagen geben, individuelle Fehler begünstigten die Gegentore. Bis zur 30. Minute hielt die Null, dann schossen die Gäste die Pausenführung heraus. Sattler hätte verkürzen können, scheiterte am Keeper. Stattdessen schraubte der Kreisoberligist das Ergebnis in die Höhe. Die Platzherren erzielten durch Jäger beim Stand von 0:4 den Ehrentreffer.

SV Merkur Oelsnitz II – SG Grün-Weiß Tanna 8:0 (4:0)

Beim Vogtländischen Kreisligisten aus Oelsnitz kamen die Grün-Weißen tüchtig unter die Räder. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Bis dahin erzielte Liebich alle vier Tore. Im zweiten Abschnitt war die SG um Schadensbegrenzung bemüht, kassierte aber weitere vier Gegentore. Man merkte über die gesamte Spielzeit, dass die Merkur-Elf weiter in der Vorbereitung ist.

SV St. Gangloff – FSV Hirschberg 1:4 (0:3)

Die Hirschberger legten einen erfolgreichen Testspielstart hin, siegten beim Kreisligisten der Staffel A verdient. Innerhalb von zehn Minuten schossen sie drei Tore durch Noack und Müllers Doppelpack. Die Platzherren kamen durch einen Strafstoß von Scheiding noch einmal heran, Müller machte mit seinem dritten Treffer alles klar.

SG FC Motor Zeulenroda II – VfB 09 Pößneck II 1:1 (0:0)

Die VfB-Elf um Trainer Marco Lucanus trennte sich beim Ostthüringer Kreisligisten mit einem gerechten Remis. Hielten vor der Pause beide Abwehrreihen die Null, so gingen die Platzherren in der 66. Minute durch Jung in Führung. Doch die Landesklassen-Reserve konnte sich für ihren Aufwand belohnen und erzielte Ausgleich.

SV Neunhofen – SG TSV 1860 Ranis 0:1 (0:1)

Die Burgstädter konnten in der Vorbereitung ihren zweiten Sieg einfahren, konnten ihre drückende Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Nur Lindig hatte in der 23. Minute aus 20 Metern Erfolg.

SV Moßbach II – SG TSV 1872 Langenwetzendorf 5:2 (0:1)

Verdienter Sieg der Moßbacher, die zur Pause noch zurücklagen. Die Gäste verlegten sich aufs Kontern und hatten damit durch ein Eigentor früh Erfolg. Nachdem Aschenbrenner kurz nach der Pause der Ausgleich gelang, kam der SVM ins Rollen. Zweimal Vogel, Pilhofer und Krüger stellten den klaren Sieg sicher. Simon konnte in der Schlussminute noch verkürzen.

SG Lauenstein – SV 1990 Ebersdorf 3:3 (3:2)

In einer munteren Partie konnten die Ebersdorfer beim A-Klassen-Vertreter dreimal einen Rückstand egalisieren. Die Führung glich Ludewig per Kopf aus, doch in der Defensive zeigten sich die Gäste unsortiert. Nach Warcholds Treffer war die Partie wieder offen. Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Gäste verbessert und belohnten sich durch Ludewig.

Frauen: SG Wernesgrün/Schönheide – SG Mühltroff/Tanna 0:2 (0:0)

Die Tannaer Frauenmannschaft ist erfolgreich in die Vorbereitung gestartet und zeigte ein gutes Spiel. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Julia Weiß die Chance zur Führung, schoss aber übers Tor. Im zweiten Abschnitt lagen die Chancenvorteile bei den Vogtländerinnen, doch Torfrau Isabelle Aust hielt mit guten Paraden die Null. Die Goj-Elf zeigte sich effektiver im Abschluss. Julia Weiß sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung.