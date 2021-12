USV Vimodrom Baskets Jena: Dünne Personaldecke, die noch dünner wird

Scheeßel. Auf vier Spielerinnen musste USV-Coach Thomas Fritsche beim Auswärtstermin in Rotenburg verzichten, eine weitere kam während der Begegnung dazu...

Thomas Fritsche musste improvisieren – und zwar nicht zu knapp. Beim Auswärtstermin der USV Vimodrom Baskets Jena bei den BG 89 Avides Hurricanes fehlten dem Trainer vier Spielerinnen, darunter Kapitänin Denise Alkewitz und Annika Schwarz – beide auf den Flügeln beheimatet und daher prädestiniert für Drei-Punkte-Würfe. Während des dritten Viertels der Begegnung in der zweiten Bundesliga am Sonnabend verletzte sich schließlich auch noch eine weitere USV-Basketballerin: Lilly Feistkorn. Ein Außenbandanriss zwang sie schlagartig zur Aufgabe. „Für die nächsten zwei, drei Wochen wird sie auf jeden Fall ausfallen“, sagte Thomas Fritsche.

Das dritte Viertel wiederum wurde in der Sporthalle in Scheeßel bei einem Spielstand von 57:33 aus Sicht der Gastgeberinnen eröffnet und als es Geschichte war, war auch die Partie – mehr oder weniger – entschieden, schließlich lagen die Basketballerinnen aus Niedersachsen mit 47 Punkten in Führung (93:46). Was sollte da noch passieren?

„Einige Spielerinnen mussten an diesem Tag dann halt auf Positionen aushelfen, auf denen sie sonst nie agieren. Offensiv hat das durchaus ganz gut funktioniert, doch in der Defensive hatten wir einige Probleme; da hätten wir aggressiver verteidigen müssen, zumal Rotenburg eine Mannschaft ist, die man kaum noch stoppen kann, wenn sie einmal richtig Fahrt aufgenommen hat. Da wird es schwer, da hat man eigentlich keine Chance mehr“, betonte Thomas Fritsche. Doch dergleichen sei an diesem Spieltag mit jener dünnen Personaldecke, welche während der Partie noch dünner wurde, schlichtweg nicht möglich gewesen, resümierte der Coach.

Am Ende konnten auch die 23 Punkte von Sydney Kopp daran nichts ändern, die die erfolgreichste Werferin in den Reihen des USV war. Und so mussten die Basketballerinnen aus Jena und der USV-Trainer die Heimreise gen Ostthüringen mit einer wahrlich deutlichen 63:107-Niederlage antreten.