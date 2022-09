Jena. Am Sonnabend beginnt für die Volleyballer des VSV Jena 90 die Saison in der 3. Liga, und gleich zum Auftakt stehen alle Zeichen auf Derby, schließlich wird sich der VC Zschopau die Ehre geben. Wie es um den Kader der Jenaer bestellt ist und was sich Christian Schumann für die Spielzeit 22/23 wünscht, erfahren Sie alles hier...