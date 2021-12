VSV Jena 90: Ein Hauch von Woody Allen

Jena. Warum es eine Parallele zwischen dem Film „Match Point“ von Woody Allen und der Partie zwischen dem VSV Jena 90 und dem VC Eltmann gibt und was der „wertvollste Spieler“ in den Reihen der Jenaer an dem Verein schätzt, erfahren Sie hier….

Das Ende der Begegnung zwischen dem VSV Jena und dem VC Eltmann erinnerte an den Film „Match Point“. Zumindest so ein bisschen. Zwar ist das Werk von Regisseur Woody Allen aus dem Jahr 2005 im Tennis-Milieu verortet, doch das Bild eines Balles, der auf die Netzkante trifft und bei dem niemand vorhersagen kann, auf welcher Seite er letztendlich herunterfällt, lässt sich auch auf die Angabe des VC Eltmann im dritten Satz beim Stand von 24:23 übertragen.

Allein der Ball sprang nicht noch einmal senkrecht in die Höhe wie in besagtem Film, sondern verharrte für den Bruchteil einer Sekunde auf der Seite der Gäste, um dann doch noch die Kante zu überwinden und – entlang des Netzes – gen Boden zu fallen. Und zwar auf die Jenaer Seite...

Während beim Filmemacher aus New York der Ball an der Netzkante eine Metapher darstellt, die für die Irrungen und Wirrungen des Lebens steht und in welcher sich auch die Frage widerspiegelt, ob man mit einem Mord durchkommt – im weitesten Sinne „Schuld und Sühne“ von Dostojewski – , ging es bei den Volleyballern von der Saale in erster Linie nur darum, ob sie womöglich noch den dritten Satz für sich entscheiden können, um die Partie offen zu halten. Das Team von Christian Schumann hatte sich in jenem engagiert herangekämpft, Hans Cipowicz hatte gar die Chance zum 24:24 – und scheiterte. Ergo. Angabe Eltmann, Satz- und Matchball in einem – und kurz danach blickten sich die Jenaer mit versteinerten Mienen an und fragten einander, ob das gerade wirklich geschehen war, während die Volleyballer aus Unterfranken gar stimmig den Jubelkreis darboten. Das war’s also. Feierabend...

Den ersten Satz hatten die Hausherren mit 21:25 verloren, den zweiten schließlich mit 15:25. Zeichnete sich die Partie die Woche zuvor gegen Eibelstadt noch durch geradezu epische Ballwechsel aus, konnte man die Partie gegen den Tabellenführer getrost als Gegenentwurf charakterisieren. Es ging wahrlich zügig voran...

„Eltmann war einfach nur stark. Wir haben im ersten Satz nicht schlecht gespielt, doch jeden Fehler, den man sich gegen ein solches Team erlaubt, ist einer zu viel. Wahrscheinlich hätten wir gegen jedes andere Team der Liga diesen Satz gewonnen, aber eben nicht gegen Eltmann“, resümierte Christian Schumann.

Dem zweiten Satz, den sein Team mit 15:25 verlor, verlieh der VSV-Trainer das Prädikat „unterirdisch“; er sei schlichtweg eine Machtdemonstration des Gegners gewesen. „Dass es gegen Eltmann für uns schwer wird, war uns im Vorfeld klar, und im Gegensatz zum Hinspiel merkte man nun auch, dass sie mittlerweile eingespielt sind“, sagte Schumann, der nun weiterhin mit seinem Team auf Platz fünf der Staffel I der dritten Liga verweilt.

Zum wertvollsten Spieler in den Reihen des VSV Jena wurde indes Philip Mengs von Eltmann-Trainer Christian Kranz gewählt. Für den 28-jährigen Zuspieler war es nun schon das zweite Mal, dass er diese Auszeichnung erhielt; bereits die Woche zuvor gegen Eibelstadt konnte er die Wahl für sich entscheiden. Naturgemäß freute sich der Volleyballer über die Auszeichnung. „Für das Selbstvertrauen ist das super. Ich bin nicht so gut in die Saison gestartet, konnte mich dann aber irgendwann von Spiel zu Spiel steigern“, sagte Philip Mengs, der jedoch auch darauf verwies, dass die Auszeichnung leider einen faden Beigeschmack habe. Sie würde sich nun einmal besser anfühlen, wenn sie mit einem Sieg des VSV Jena einhergehen würde.

Und das Spiel? „Im Großen und Ganzen haben wir besser agiert als die Woche zuvor, doch Eltmann war einfach zu souverän und war uns in vielen Elementen schlichtweg überlegen“, resümierte Mengs, der als Projektmanager auf dem Beutenberg-Campus arbeitet und seit 2013 für den VSV Jena spielt, eine Saison jedoch auch in den Diensten des VC Gotha stand.

Ach ja, Philip Mengs schätzt das Miteinander bei den VSV-Volleyballern, welches sich nicht allein auf dem Spielfeld erschöpft. Auch jenseits davon würde es ein ausgesprochenes Gemeinschaftsgefühl samt vieler Unternehmungen geben.

Und so wird es dann wohl auch am Sonnabend gewesen sein, denn bekanntlich lassen sich im Kollektiv Niederlagen besser verarbeiten. Geteiltes Leid und so...